Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Έλεγχοι και πρόστιμα από την ΕΑΔ

Ποιες περιοχές της Αθήνας βρέθηκαν στο στόχαστρο των ελεγκτών. Πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Καμία... παράβαση στην Πάτρα!

Στους 163 ανήλθαν οι έλεγχοι ορθής εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του SARS COV-2 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΤΕ) που διενήργησαν μικτά κλιμάκια της ΕΑΔ (Εθνική Αρχή Δαφάνειας) και της ΕΛ.ΑΣ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κατά το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος (Παρασκευή-Κυριακή, 05.06-07.06.2020), ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικά 6.300 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα στις περιοχές Αγ. Παρασκευή, Φιλοθέη, Ψυχικό, Γλυφάδα έγιναν 39 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 4.200 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη (κέντρο και περιφέρεια) σε 78 ελέγχους επιβλήθηκαν πρόστιμα 2.100 ευρώ, ενώ στην Πάτρα (κέντρο και περιφέρεια) σε 46 ΚΥΕ που ελέγχθηκαν δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΑΔ, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας.

«Η παρούσα συγκυρία απαιτεί τη συστράτευση του συνόλου των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην κοινή προσπάθεια για: α) την προστασία της δημόσιας υγείας, β) τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, γ) την ανάκαμψη της οικονομίας και δ) τη στήριξη των εργαζομένων.

Προχωράμε όλοι μαζί με σεβασμό στις θυσίες και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν οι πολίτες, οι επιχειρηματίες και το υγειονομικό προσωπικό της χώρας κατά την περίοδο του lockdown και της έξαρσης της πανδημίας.

Μένουμε και προχωράμε μαζί! Ενωμένοι κερδίζουμε και αυτό το στοίχημα!», τονίζετα στην ανακοίνωση.