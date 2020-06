Κόσμος

ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά όπλα

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τον έλεγχο των εξοπλισμών, προσκάλεσε στις συζητήσεις και την Κίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφώνησαν για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά όπλα τους, εντός του Ιουνίου και προσκάλεσαν την Κίνα να συμμετάσχει, ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τον έλεγχο των εξοπλισμών, Μάρσαλ Μπίλινγκσλι.

«Σήμερα συμφωνήσαμε με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών (Σεργκέι) Ριάμπκοφ για τον χρόνο και τον τόπο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων, τον Ιούνιο. Προσκλήθηκε επίσης η Κίνα», ανέφερε ο Μπίλινγκσλι, προσθέτοντας, «Θα εμφανιστεί η Κίνα και θα διαπραγματευτεί καλή τη πίστει;».