Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν

Η κατάσταση σε ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη, αλλά και οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, απασχόλησαν μεταξύ άλλων τους δυο ηγέτες.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης κρίσιμα διμερή και περιφερειακά ζητήματα, όπως η Λιβύη, η Συρία και η ανατολική Μεσόγειος».

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι τελευταίες προσπάθειες για την εξάλειψη της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και για την επανεκκίνηση των οικονομιών των δύο χωρών.