Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Στις αγορές για δεύτερη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας η Ελλάδα.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, το δεύτερο που εκδίδεται από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Την έκδοση αυτή είχε προαναγγείλει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας πως τα συγκεκριμένα ποσά που δανείζεται το κράτος από τις αγορές χρησιμοποιούνται -μαζί με τον αυξημένο δανεισμό από έντοκα γραμμάτια, τα έσοδα του προϋπολογισμού και τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης- για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης. Καθώς, τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα αρχίσουν να εισρέουν από τον Ιούλιο.

Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες στόχος είναι η άντληση περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μετά το νέο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το σχέδιο της Κομισιόν για το «Ταμείο Ανάκαμψης», το κλίμα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τα ελληνικά ομόλογα, με τις αποδόσεις τους να έχουν υποχωρήσει κατά πολύ (η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο 1,38%).

Η ΕΚΤ είχε αγοράσει έως το τέλος του Μαΐου, στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), ελληνικά ομόλογα αξίας 4,69 δισ. ευρώ. Παράλληλα, στην τελευταία συνεδρίασή της αποφάσισε την αύξηση των κονδυλίων για τις έκτακτες αγορές ενεργητικού λόγω πανδημίας κατά 600 δισ. ευρώ, στο 1,35 δισ. ευρώ συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράσει περισσότερα ελληνικά ομόλογα, στηρίζοντας έτσι το κόστος δανεισμού της χώρας.