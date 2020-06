Τεχνολογία - Επιστήμη

Κάθι Σάλιβαν: Η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Διάστημα και τα βάθη των ωκεανών

Μετά τον διαστημικό περίπατο του 1984, η “αειθαλής” Αμερικανίδα έγραψε ξανά ιστορία.

Η 68χρονη αστροναύτης Κάθι Σάλιβαν της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), η πρώτη Αμερικανίδα που περπάτησε στο διάστημα το 1984, έγινε και η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που έφθασε την Κυριακή με βαθυσκάφος στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών της Γης, στην Άβυσσο Τσάλεντζερ, σε βάθος 10.915 μέτρων. Έγινε έτσι ο πρώτος άνθρωπος που έχει τόσο περπατήσει στο διάστημα, όσο και καταβυθιστεί στα μεγαλύτερα θαλάσσια βάθη.

Η Σάλιβαν, που είναι επίσης γεωλόγος και ωκεανογράφος, συνεργάστηκε με τον Αμερικανό εξερευνητή, Βίκτορ Βέσκοβο, ο οποίος στο παρελθόν έχει φθάσει στα βαθύτερα σημεία των βυθών του πλανήτη. Η εταιρεία EYOS Expeditions συντόνισε την αποστολή της Σάλιβαν στην Άβυσσο Τσάλεντζερ, η οποία βρίσκεται στο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, στη νότια απόληξη της Τάφρου των Μαριαννών, μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Σάλιβαν συνοδευόταν από τον Βέσκοβο και η καταβύθιση τους με το ειδικά σχεδιασμένο σκάφος “Limiting Factor” διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, ενώ η ανάδυση τους τέσσερις ώρες, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης. Μόλις επέστρεψαν στο πλοίο της αποστολής, το ζευγάρι των εξερευνητών κάλεσε τους αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για να ανακοινώσει το επίτευγμα.

«Ως υβρίδιο ωκεανογράφου και αστροναύτη, αυτή ήταν μια ξεχωριστή μέρα, μια μοναδική μέρα στη ζωή μου, πρώτα να δω το σεληνιακό τοπίο της Αβύσσου Τσάλεντζερ και μετά να επικοινωνήσω με τους συντρόφους μου στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», δήλωσε η δρ. Σάλιβαν, η οποία εντάχθηκε στη NASA το 1978 και στις 11 Οκτωβρίου 1994 έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που έκανε διαστημικό περίπατο από τον ISS. Αργότερα έγινε επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ), έχοντας πάντα μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για το διάστημα όσο και για τους ωκεανούς.

Η Άβυσσος Τσάλεντζερ ανακαλύφθηκε από το βρετανικό πλοίο H.M.S. Challenger στη διάρκεια μιας πολυετούς αποστολής (1872-1876). Έκτοτε πολλές αποστολές έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν το ακριβές βάθος της, πυροδοτώντας και σχετικές διαφωνίες. Τον Απρίλιο του 2019 ο Βέσκοβο, πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος έγινε στη συνέχεια εξερευνητής, ισχυρίστηκε ότι έφθασε ακόμη βαθύτερα από ό,τι είχε φθάσει ο σκηνοθέτης του “Τιτανικού” Τζέιμς Κάμερον το 2012.