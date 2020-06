Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Νέα έφοδος σε κελιά κρατουμένων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των ευρημάτων που κατασχέθηκαν ήταν ρόπαλα, μαχαίρια και ναρκωτικά.

Έφοδο σε 15 κελιά κρατουμένων στις πτέρυγες Γ΄ και Δ΄ των Φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης άνδρες της Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, τις βραδινές ώρες της Δευτέρας έως τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 15 κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού I στις πτέρυγες Γ΄ και Δ΄ των ανδρών.

Συγκεκριμένα και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, δόθηκε εντολή στην Ομάδα Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών της Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, η οποία πραγματοποίησε έρευνα παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, σε συνολικά 15 κελιά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 ρόπαλα με λαβή,

8 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 αυτοσχέδια σουβλιά, 3 κατσαβίδια, 2 ψαλίδια, 9 λαμαρινόβιδες και 2 λάμες,

1 σακουλάκι χασίς 2,9 γρ. και 176 χάπια διαφόρων ειδών,

16 κινητά και 2 κάρτες sim ,

1 κλειδί allen και 1 μπουζόκλειδο,

11 νυχοκόπτες,

3 κομμάτια τζάμι,

21 φορτιστές κινητών,

11 ζευγάρια ακουστικά- hands free ,

4 usb , 6 καλώδια usb και 1 θύρα usb ,

5 ρούτερ και διάφορα καλώδια ενίσχυσης σήματος και φις,

2 σκληροί δίσκοι,

4 καθρέπτες παρακολούθησης,

1 πληκτρολόγιο η/υ και 2 ποντίκια,

17 ταινίες dvd και 1 δίσκο blue ray ,

1 μεταλλικός ορθοστάτης,

2 τράπουλες και 1 μάρκα καζίνου,

180 ευρώ,

1 μηχανισμός led ,

1 ρολόι χειρός ρόλεξ,

1 τμήμα σωλήνα ύδρευσης,

1 σύρτης,

1 chromecast μεταφοράς εικόνας,

2 χάρτινες συσκευασίες ουίσκι .

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, η οποία επιλήφθηκε της Προανακρίσεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.