Κορονοϊός – Βρετανία: το Reuters ανεβάζει πολύ υψηλότερα τον αριθμό των θυμάτων

Πάνω από 11.000 νεκροί είναι η διαφορά ανάμεσα στον κυβερνητικό απολογισμό και τα στοιχεία του Reuters. Που οφείλεται η διαφορά και ποιο νούμερο θεωρείται πιο αξιόπιστο.

Ο απολογισμός των θανάτων από COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο πλησιάζει τις 52.000 σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters από επίσημες πηγές στοιχείων που υπογραμμίζουν ότι η χώρα είναι μία από τις πλέον πληγείσες στον κόσμο.

Νέα στοιχεία για την Αγγλία και την Ουαλία ανεβάζουν τον απολογισμό στους 51.766 νεκρούς, τον υψηλότερο αριθμό θανάτων στην Ευρώπη και τοποθετούν το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες με τους πολύ περισσότερους θανάτους σε μια πανδημία που έχει σκοτώσει περισσότερους από 400.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Αυτός ο βαρύς απολογισμός θανάτων έχει προκαλέσει επικρίσεις σε βάρος του πρωθυπουργού Τζόνσον, τον οποίο κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι άργησε πολύ να επιβάλει lockdown, να προστατεύσει τους ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας ή να οικοδομήσει ένα σύστημα διαγνωστικών τεστ και ιχνηλάτησης.

Η καταμέτρηση του Ρόιτερς περιλαμβάνει τους θανάτους όπου η COVID-19 σημειώνεται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία έως τις 29 Μαΐου και έως τις 31 Μαΐου στη Σκοτία. Περιλαμβάνει επίσης πιο πρόσφατους νοσοκομειακούς θανάτους.

Αντίθετα με τον χαμηλότερο απολογισμό θανάτων που δημοσιοποιεί καθημερινά η κυβέρνηση, η καταμέτρηση του Ρόιτερς περιλαμβάνει και τα ύποπτα κρούσματα, δίνοντας μια πιο ακριβή εικόνα επειδή στην αρχή της κρίσης δεν γίνονταν πολλά διαγνωστικά τεστ.