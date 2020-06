Οικονομία

Eurogroup: στις 9 Ιουλίου η ψηφοφορία για νέο Πρόεδρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος, Μάριο Σεντένο, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία για δεύτερη θητεία.

O απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο ανακοίνωσε σήμερα ότι η εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup θα γίνει την 9η Ιουλίου, χωρίς την υποψηφιότητα του ιδίου.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, αναφέρει χαρακτηριστικά: Η θητεία μου ως πρόεδρος του Eurogroup λήγει στις 13 Ιουλίου 2020. Την Πέμπτη (11 Ιουνίου) θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου στο Eurogroup για την απόφασή μου να μη διεκδικήσω την προεδρία για δεύτερη θητεία, καθώς από τις 15 Ιουνίου θα αποχωρήσω από τα καθήκοντά μου ως υπουργός οικονομικών της Πορτογαλίας.

Με αυτή την ευκαιρία, την ερχόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσω την πρόσκληση για τους υποψήφιους και θα περιγράψω τη διαδικασία της εκλογής, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιουλίου.