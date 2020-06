Κόσμος

Το τελευταίο αντίο στον Τζορτζ Φλόιντ

Δείτε live την νεκρώσιμη ακολουθία και τελετή...

Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ ξεκίνησε στο Χιούστον, στο Τέξας, 15 ημέρες μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού από ασφυξία από έναν λευκό αστυνομικό, με τη δολοφονία του να προκαλεί ογκώδεις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

«Είναι ώρα να τιμήσουμε τη ζωή του», είπε η πάστορας Μία Ράιτ στην κατάμεστη από κόσμο εκκλησία Fountain of Praise.

«Ίσως να κλάψουμε, να πενθήσουμε, όμως θα βρούμε την ανακούφιση και την ελπίδα», συμπλήρωσε, καθώς άνοιξε την τελετή.

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας Αλ Γκριν, ο οποίος απευθύνθηκε στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ.

«Όλο αυτό δεν είναι απλά μια μεμονωμένη στιγμή των καιρών μας, είναι ένα κίνημα που επηρεάζει την εποχή μας», υπογράμμισε.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού. Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία, η σορός του θα μεταφερθεί στη γειτονική πόλη Πέρλαντ για την ταφή, δίπλα στο μνήμα της μητέρας του.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ

https://www.youtube.com/watch?v=oBzQIdZAAGE