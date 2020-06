Υγεία - Περιβάλλον

Τα ωάρια επιλέγουν τα σπερματοζωάρια που θα τα γονιμοποιήσουν

Τα αποτελέσματα έρευνας που δείχνουν ότι μάταια όλοι ψάχνουν το άλλο τους μισό, αφού η χημεία είναι αλλού.

Τα ωάρια των γυναικών ήταν γνωστό ότι χρησιμοποιούν χημικά σήματα για να προσελκύσουν τα σπερματοζωάρια. Μια νέα σουηδο-βρετανική επιστημονική έρευνα δείχνει για πρώτη φορά ότι τα ωάρια χρησιμοποιούν αυτά τα σήματα για να «διαλέξουν» από ποια σπερματοζωάρια θα γονιμοποιηθούν. Διαφορετικά ωάρια γυναικών προσελκύουν διαφορετικά σπερματοζωάρια - και όχι κατ' ανάγκη του συζύγου ή του συντρόφου τους.

Οι άνθρωποι και ιδίως οι γυναίκες αφιερώνουν πολύ χρόνο και ενέργεια για να διαλέξουν το μόνιμο σύντροφο τους. Η νέα μελέτη έκανε τη διαπίστωση ότι η επιλογή του συντρόφου συνεχίζεται και μετά το σεξ, αφού αφορά ακόμη και τα ίδια τα ωάρια, που επιδεικνύουν μια επιλεκτικότητα απέναντι στα ανδρικά σπερματοζωάρια.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Στοκχόλμης και του Μάντσεστερ, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Τζον Φιτζπάτρικ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας "Proceedings of the Royal Society B" της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Επιστημών, μελέτησαν πώς τα σπερματοζωάρια ανταποκρίνονται στο ωοθυλακικό υγρό που περιβάλλει τα ωάρια και περιέχει χημειοελκτικές ουσίες. Το βασικό ζητούμενο ήταν κατά πόσο τα ωοθυλακικά υγρά διαφορετικών γυναικών προσελκύουν τα σπερματοζωάρια ορισμένων ανδρών περισσότερο από ό,τι άλλων.

«Τα ανθρώπινα ωάρια απελευθερώνουν ουσίες που λέγονται χημειοελκτικές και οι οποίες προσελκύουν τα σπερματοζωάρια προς τα αγονιμοποίητα ωάρια. Θέλαμε να μάθουμε αν τα ωάρια εκκρίνουν αυτά τα χημικά σήματα, προκειμένου να επιλέξουν ποια σπερματοζωάρια θα προσελκύσουν», ανέφερε ο δρ Φιτζέραλντ.

Όπως είπε, διαπιστώθηκε τελικά ότι πράγματι «το ωοθυλακικό υγρό από μια γυναίκα προσελκύει καλύτερα τα σπερματοζωάρια ενός άνδρα, ενώ το υγρό μια άλλης γυναίκας είναι καλύτερο στην προσέλκυση σπερματοζωαρίων από κάποιον διαφορετικό άνδρα. Αυτό δείχνει ότι οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ωάρια και στα σπερματοζωάρια εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη ταυτότητα των γυναικών και των ανδρών».

Αυτό έχει ως συνέπεια ότι το ωάριο δεν «συμφωνεί» πάντα με την επιλογή συντρόφου από τη γυναίκα. Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα ωάρια δεν προσελκύουν πάντα περισσότερα σπερματοζωάρια από τον σύντροφο τους, αλλά μπορεί να «προτιμούν» περισσότερο τα σπερματοζωάρια κάποιου άλλου άνδρα. Αυτό εν μέρει πιθανώς εξηγεί -πέρα από άλλα προβλήματα υπογονιμότητας- γιατί ορισμένα ζευγάρια δυσκολεύονται να κάνουν παιδί.

Οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι η επιλεκτικότητα αφορά μόνο το ωάριο και όχι το σπερματοζωάριο. Όπως ανέφερε ο Φιτζπάτρικ, «τα σπερματοζωάρια έχουν μόνο μια δουλειά, να γονιμοποιήσουν ωάρια, συνεπώς δεν έχει νόημα γι' αυτά να είναι επιλεκτικά. Από την άλλη, τα ωάρια μπορούν να ωφεληθούν, αν διαλέξουν σπερματοζωάρια υψηλής ποιότητας ή γενετικά συμβατά».

«Η ιδέα ότι τα ωάρια επιλέγουν σπερματοζωάρια είναι πραγματικά καινούρια στην ανθρώπινη γονιμότητα. Η περαιτέρω έρευνα πάνω στον τρόπο που τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια αλληλεπιδρούν, θα προωθήσει τις θεραπείες γονιμότητας και τελικά μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουμε μερικές σήμερα ανεξήγητες αιτίες υπογονιμότητας στα ζευγάρια», τόνισε ο καθηγητής Ντάνιελ Μπράισον, επιστημονικός διευθυντής του Τμήματος Αναπαραγωγικής Ιατρικής του βρετανικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου Saint Mary.