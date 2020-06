Κοινωνία

Τεράστιες ουρές και συνωστισμός στην Υπηρεσία Ασύλου (εικόνες)

Απογοητευτικές οι εικόνες και σήμερα έξω από την υπηρεσία Ασύλου. Ανησυχία για έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού.

Για μια ακόμα ημέρα παρατηρούνται εικόνες συνωστισμού, έξω από την Υπηρεσία Ασύλου, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη λεωφόρο Κατεχάκη, παρά τις αυστηρές συστάσεις για την απειλή της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες έχουν δημιουργήσει ουρές που φτάνουν μέχρι τη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς περιμένουν να εξυπηρετηθούν από την Υπηρεσία Ασύλου.



Στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις.

Πανελλαδική στάση εργασίας

Εν τω μεταξύ, πανελλαδική τετράωρη στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας πραγματοποιεί σήμερα το Σωματείο Εργαζόμενων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου, η κινητοποίηση γίνεται ως διαμαρτυρία, καθώς «το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρακάμπτοντας τη διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ» δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψη στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου επιτυχόντων σε προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου.

Το Σωματείο ζητά «την άμεση πρόσληψη των συναδελφισσών συμβασιούχων ορισμένου χρόνου» και την «άρση των εκδικητικών απολύσεων».