Τα μουσεία ανοίγουν ξανά για το κοινό

Ποιοί ειναι οι έξι βασικοί κανόνες για τους επισκέπτες, στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μας υπενθυμίζει την «επανέναρξη» των μουσείων, που είχαν κλείσει λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό. «Τρεις μήνες με τα μουσεία κλειστά, είναι πολύς χρόνος. Ανοίγουν τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου και μας περιμένουν όλους»..

«Αυτό είναι το δεύτερο, σημαντικό βήμα για την επαναλειτουργία των πολιτιστικών υποδομών της χώρας. Προηγήθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι, που άνοιξαν με υποδειγματικό τρόπο, για να εξασφαλίζουν τη μέγιστη προστασία, σε εργαζόμενους και επισκέπτες, από τον covid-19. Το ΥΠΠΟΑ -με ένα νέο video παραγωγής του γραφείου Τύπου- μας προσκαλεί να απολαύσουμε τους θησαυρούς των ελληνικών μουσείων», προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ πληροφορεί επίσης, ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, συνεργάστηκε με την έφορο και τα στελέχη, τόσο του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, όσο και του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών. «Ανάλογες συνεργασίες για την τήρηση των μέτρων γίνονται σε όλα τα μουσεία της χώρας για την εφαρμογή ειδικών πρωτόκολλων ασφαλούς χρήσης, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε μουσείου. Ορίζουν, όχι μόνο τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών, αλλά και τις ασφαλείς διαδρομές περιήγησης και θέασης, εισόδου και εξόδου, όπου είναι εφικτό», συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Είναι προφανές ότι η τήρηση των υποδείξεων και οδηγιών του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ θα πρέπει να είναι απόλυτη», τονίζει το ΥΠΠΟΑ, ενώ ως προς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι επισκέπτες των μουσείων, για την προστασία τους, αναφέρονται οι εξής:

Απόσταση 1,5 μ. κατ’ ελάχιστο, για ανοικτούς χώρους και 2 μ. για κλειστούς χώρους. Είναι υποχρεωτική από τους επισκέπτες η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Η λειτουργία εστιατορίων/cafe στους χώρους των μουσείων λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους εστίασης. Τραπέζια και καρέκλες απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση τους.

Η λειτουργία πωλητηρίων στους χώρους των μουσείων διέπεται και από τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους λιανεμπορίου.

Θα λειτουργεί συνεχώς ο κλιματισμός, για την προστασία των εκθεμάτων, όπου επιβάλλεται. Όπου δεν επιβάλλεται, θα λειτουργεί δύο ώρες πριν από το ωράριο λειτουργίας του μουσείου και δύο ώρες μετά το ωράριο λειτουργίας του.

Ως προς τα εισιτήρια: Προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπου υφίσταται, ώστε να ελέγχεται, κατά το δυνατόν, η ροή των επισκεπτών. Ειδική πρόβλεψη θα λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, ατόμων άνω των 65, εγκύων κλπ.

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις με ξεναγό, τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα ειδικά μέτρα, όπως χρήση ασύρματης ξενάγησης, αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κλπ). Στις ομαδικές ξεναγήσεις δεν θα πρέπει να μετέχουν περισσότερα από οκτώ άτομα.

Ασφάλεια εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το κοινό (ταμεία, ταξιθεσία, καθαρισμός, ασφάλεια κοκ), πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτική μη ιατρική μάσκα και αντισηπτικό. Τοποθετούνται διαχωριστικά πετάσματα, όπου είναι απαραίτητο. Προβλέπεται η ακριβής μέριμνα για την απολύμανση των χώρων και για προμήθεια απολυμαντικών ειδών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την αναγκαία ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους άλλους. Ειδικά οι διοικήσεις των μουσείων πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και των επισκεπτών. Να προβαίνουν, κατά την κρίση τους, και στην λήψη επιπλέον μέτρων, όταν, ενδεχομένως, το απαιτούν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου.