Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: χιλιάδες πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα

Μειωμένος ήταν φέτος ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το 2019, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Παραβάτης 1 στους 3 ελεγχόμενους οδηγούς.

Μειωμένος ήταν φέτος, σε σχέση με το 2019, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο διάστημα της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (5-8 Ιουνίου), σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους έναντι 9 το 2019, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά 8 έναντι 11 το αντίστοιχο περσινό διάστημα και 107 ελαφρά, έναντι 169.

Παράλληλα, σε 49.585 ελέγχους που πραγματοποίησε η Τροχαία, από 5/6 έως 8/6 σε όλη την Ελλάδα, βεβαιώθηκαν, συνολικά,13.498 παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τις εξής:

(3.086) για υπερβολική ταχύτητα,

(635) για μη χρήση κράνους,

(526) για μέθη,

(395) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

(272) για έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου οχήματος

(212) για χρήση κινητού τηλεφώνου,

(156) για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

(117) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

(79) για αντικανονικούς ελιγμούς,

(75) για αντικανονική προσπέραση,

(36) για παραβίαση προτεραιότητας,

(21) για μη χρήση παιδικού καθίσματος,

(4) για κίνηση στην αριστερή λωρίδα και

(7.884) λοιπές παραβάσεις