Συγκρότημα απαγορεύει στον Τραμπ να χρησιμοποιεί τα τραγούδια του

"Μην ξαναπαίξεις τη μουσική μας σε συγκεντρώσεις σου". Η ανάρτηση του αρχηγού του συγκροτήματος στο facebook.

Το αμερικανικό συγκρότημα Village People διεμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική του στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του, καθώς οι επιτυχίες «Y.M.C.A.» και «Macho Man» ακούγονταν σε σειρά πρόσφατων εκδηλώσεων.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, ο αρχηγός του συγκροτήματος Βίκτορ Γουίλις δήλωσε ότι αναγκάστηκε να προβεί σε δράση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να απειλεί να πυροβολήσει διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter στη Μινεάπολη.

«Εάν ο Τραμπ διατάξει τον αμερικανικό στρατό να πυροβολήσει τους δικούς του πολίτες (στο έδαφος των ΗΠΑ), οι Αμερικανοί θα ξεσηκωθούν σε τέτοιο αριθμό έξω από τον Λευκό Οίκο που θα μπορούσε να αναγκαστεί να βγει από το γραφείο του πριν από τις εκλογές. Μην το κάνετε κύριε Πρόεδρε!» έγραψε ο Γουίλις στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Και σας ζητώ να μην χρησιμοποιείτε πλέον τη μουσική μας στις συγκεντρώσεις σας, ειδικά τα "Y.M.C.A. " και "Macho Man". Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραβλέπω τα σφάλματα» ανέφερε.

Και τα δύο τραγούδια ακούγονται συχνά πριν από τις ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ εδώ και αρκετά χρόνια και πιο πρόσφατα όταν παρακολούθησε την εκτόξευση του πυραύλου SpaceX μαζί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς.