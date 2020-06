Οικονομία

Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές

Πότε απαιτείται αίτηση για συμψηφισμό του 25% ΦΠΑ Μαρτίου. Διευκρινήσεις ΑΑΔΕ για τη διαδικασία.

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία του συμψηφισμού με μελλοντικές οφειλές του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και Α΄ τριμήνου 2020, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε ο Διοικητής, Γιώργος Πιτσιλής.

Ήδη, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση των 160.740 δικαιούχων επιχειρήσεων, στο myTaxisNet, έχουν αναρτηθεί τα ποσά προς συμψηφισμό 25% του ΦΠΑ με οφειλές, που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Ο συμψηφισμός με οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων Ιουνίου και επόμενων μηνών είναι εφικτός, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους από δόσεις μέχρι και τον Μάιο 2020.

Ειδικά για τον έγκαιρο συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ Απριλίου, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου, και με οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ τους, μέχρι και την Τετάρτη, 17 Ιουνίου.

Εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συμψηφισμού με τις οφειλές αυτές, ΔΕΝ απαιτείται νέο αίτημα.

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω αιτήματος, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, με οφειλές, που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι θα δουν τον συμψηφισμό και το αποτέλεσμά του στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTaxisNet.