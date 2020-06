Παράξενα

Τούρκος διπλωμάτης απευθύνει έκκληση στους Έλληνες για τα… ντολμαδάκια

Viral έχει γίνει η ανάρτηση που “ένωσε” Τούρκους και Έλληνες χρήστες των social media.

Να ξεχάσουν για λίγο τις διαφορές τους και να ενωθούν απέναντι σε έναν “κοινό εχθρό”, ζητά από Έλληνες και Τούρκους, ο διπλωμάτης Ουμούτ Ακάρ. Ποιος είναι αυτός; Η κέτσαπ στα ντολμαδάκια!

Ο Τούρκος Πρόξενος στο Σικάγο ανήρτησε στο Twitter μία φωτογραφία από ντολμαδάκια με κέτσαπ, την οποία συνόδευσε με το μήνυμα «Αγαπητοί Έλληνες αδερφοί και αδερφές. Ξεχάστε τις διαφορές μας. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε εναντίον ενός κοινού εχθρού».

Η ανάρτηση που έκανε ο… καλοφαγάς Τούρκος διπλωμάτης έτυχε ευρείας αποδοχής από χρήστες των social media και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, σε μία περίοδο κατά την οποία η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα.