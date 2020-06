Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι διαφορές δεν είναι ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αλλά μεταξύ ΕΕ - Άγκυρας

Μηνύματα στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών...

Ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία, τη στιγμή που η γειτονική χώρα αυξάνει το επίπεδο των προκλητικών ενεργειών της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο Αιγαίο, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εάν η Άγκυρα πιστεύει ότι μπορεί να καταστρατηγεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, η αντίδραση δε θα είναι μόνο από τη χώρα μας. Αλλά, από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Εάν δει κάποιος το χάρτη, θα κατανοήσει ότι το παράνομο σύμφωνο της Τουρκίας με τη Λιβύη δεν έχει κανένα νόημα. Εμείς ως Ελλάδα υπογράψαμε μία αντίστοιχη συμφωνία, που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας... Αυτός είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα προβλήματα στη γειτονιά μας και αυτός είναι ο τρόπος που περιμένουμε και οι άλλοι να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα. Και όχι με μονομερείς κινήσεις. Το πρόβλημα της Ελλάδας με την Τουρκία δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας με την Τουρκία. Αλλά, είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Γιατί αφορά στα σύνορά μας. Αφορά σε ζητήματα ασφαλείας. Γιατί εμείς προστατεύουμε τα ελληνικά σύνορα, που ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…", τόνισε ο πρωθυπουργός.

"Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε το Μάρτιο ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης. Δε μιλάμε για διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά μεταξύ του συνολικού πλαισίου σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Άγκυρας. Εάν η Τουρκία πιστεύει ότι μπορεί να καταστρατηγεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας η αντίδραση δεν θα είναι μόνο από τη χώρας μας, αλλά θα είναι η αντίδραση από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που εγώ προσπαθώ και θέλω να γνωρίζουν όλοι ότι θα υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις εάν κάτι τέτοιο συμβεί…", συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στο διάλογο με τη γείτονα. "Φυσικά έχουμε πάντα καταλήξει ότι… συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Αλλά πάντα υπάρχει το περιθώριο πρόσβασης στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Πάντα στο πλαίσιο του σεβασμού του Διεθνούς δικαστηρίου. Αυτή η λογική των κανονιοφόρων ανήκει σε άλλη εποχή και δεν μπορεί αυτή να αποτελέσει ένα όπλο για σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι δεδομένης της γεωγραφίας πρέπει να ζήσουμε μαζί. Πρέπει να συνυπάρξουμε. Και ότι έχουμε κοινά συμφέροντα. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα είναι δικό της...", ανέφερε, ενώ με το βλέμμα στραμμένο στο ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το να λαμβάνει ίσες αποστάσεις από το πρόβλημα δεν είναι πάντα η καλύτερη προσέγγιση, όταν υπάρχει μία χώρα που ξεκάθαρα συμπεριφέρεται με αυτόν τον επιθετικό και παράνομο τρόπο.

Κορονοϊός

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και τις επιλογές που έκανε η ελληνική κυβέρνηση.

"Είχαμε επιλογή να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα και να είναι πιο ξεκάθαρα τα ζητήματα ή να λάβουμε μια απόφαση ταχύτερα και να προχωρήσουμε στο lockdown κι αυτό ήταν τελικά πολύ καλό. Φυσικά δεν ξέρουμε τι θα είχε γίνει εάν είχαμε αντιδράσει αλλιώς. Αλλά λειτουργήσαμε επιθετικά γρήγορα και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα καταφέραμε να επιβάλουμε την κοινωνική αποστασιοποίηση και να πείσουμε τον πληθυσμό ότι αυτή ήταν η σωστή προσέγγιση κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπορέσουμε να περιορίσουμε την πρώτη φάση της επιδημίας" σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι η επιδημία είναι ελληνική λέξη. "Επί και δήμος, δηλαδή ο λαός», όπως είπε. «Καταφέραμε να φέρουμε στο προσκήνιο τους ειδικούς και ακούσαμε τις συμβουλές τους" πρόσθεσε. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει αρκετά γερασμένο πληθυσμό κι ένα όχι τόσο ισχυρό σύστημα υγείας. "Έως τώρα ηταν καλά , με εξαίρεση στην βορειοανατολική Ελλάδα, όπου ελέγχουμε ήδη την κατάσταση. Η πανδημία, όμως, δεν ηττήθηκε και δεν θα βαρεθώ να λέω στους Έλληνες να μην γίνουμε θύματα της επιτυχίας μας".

Τουρισμός

"Η μεγάλη πρόκληση ειναι ο τουρισμός, πως θα ανοίξουμε με όρους και ασφάλεια. Θα πάω Σαντορίνη το Σάββατο για να εγκαινιάσω την διαφορετική τουριστική σεζόν φέτος, πιστεύω ότι θα έρθουν αρκετοί", πρόσθεσε και συμπλήρωσε: "Kατά φάσεις ανοίγουμε. Όποιος έρχεται στην Αθήνα τώρα, πάει σε ξενοδοχείο. Από 15/6-30/6 θα μοιράσουμε σε low risk και high risk χώρες και μετά θα ανοίξουμε σε ΕΕ, και Σένγκεν την 1η Ιουλίου.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι "διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το σχέδιο βάσει της επικαιροποίησης που θα κάνουμε πάντα".