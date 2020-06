Πολιτική

Ντόκος στον ΑΝΤ1: ο Ερντογάν δοκιμάζει τα όρια μας – Ετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια (βίντεο)

Τι λέει ο Αναπλ. Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού για την τακτική του Τούρκου Προέδρου. Πως εξηγεί την ανυπαρξία παρέμβασης της Ρωσίας.