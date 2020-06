Κόσμος

Κορονοϊός: σχεδόν 1.000 νεκροί σε ένα 24ωρο στις ΗΠΑ

Η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του πλανήτη είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς από την πανδημία του κορονοϊού.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν άλλοι 941 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας σε 113.774 νεκρούς τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση ως το βράδυ της Πέμπτης (τις πρώτες πρωινές σήμερα ώρα Ελλάδας) του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Αυτός ο τελευταίος πιθανόν είναι πολύ κατώτερος από την πραγματικότητα, με δεδομένη τη δυσκολία πρόσβασης σε τεστ όταν η πανδημία άρχιζε να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Στη χώρα συνεχίζουν να καταγράφονται περί τα 20.000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό καθημερινά και η κάθοδος από αυτό το επίπεδο μοιάζει δύσκολη, καθώς κάποιες περιοχές παίρνουν τη σκυτάλη από άλλες. Σε πιο αγροτικές περιοχές, που αρχικά παρέμειναν συγκριτικά αλώβητες, ο αριθμός των εισαγωγών σε νοσοκομεία είναι πλέον πολύ υψηλότερος απ’ ό,τι πριν από έναν μήνα.

Όμως, ενώ η ανησυχία για το δεύτερο κύμα της πανδημίας καταλαμβάνει επενδυτές και επιχειρηματίες, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν τόνισε πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πρόθεση να «κλείσει η οικονομία ξανά», διότι σε αυτή την περίπτωση οι «ζημιές» θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες.