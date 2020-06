Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: νέο βίντεο - ντοκουμέντο αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της δράστιδας μια ημέρα νωρίτερα, όταν έκανε κατόπτευση του χώρου, αλλά και την ημέρα της μοιραίας, για την 34χρονη, ρίψης του καυστικού υγρού.

Συγκλονιστικό ειναι το νέο βίντεο - ντοκουμέντο από την επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Στις εικόνες απο κάμερα ασφαλείας εμφανίζεται η φερόμενη ως δράστις της επίθεσης, φορώντας περούκα και καπαρντίνα, να προσεγγίζει το ταξί που είχε καλέσει για να απομακρυνθεί απο την περιοχή, όπου βρίσκεται το γραφείο της 34χρονης που δέχθηκε την επίθεση, στην Καλλιθέα.

Το κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει την ίδια γυναίκα στις 19 Μαΐου, για κατόπτευση του χώρου ή ακόμη και για να κάνει την επίθεση, κάτι που όμως δεν έγινε εκείνη την ημέρα.

Η φερόμενη κατά την εκπομπή ως δράστις της επίθεσης, που εμφανίζεται στο εν λόγω βίντειο που παρουσίασε "Το Πρωινό", έχει καταγραφεί και την ημέρα της επίθεσης με το βιτριόλι, να φορά την ίδια περούκα και την καπαρντίνα, να απομακρύνεται με ταχύτητα απο το κτήριο, όπου στεγάζεται το γραφειο της 34χρονης, να προσεγγίζει το ταξί που είχε καλέσει, να επιβιβάζεται σε αυτό και να απομακρύνεται απο την Καλλιθέα.

Για την αντίδραση της Ιωάννας, όταν ενημερώθηκε για την ταυτότητα της γυναίκας που κατηγορείται για την επίθεση με το βιτριόλι, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο συνήγορος της οικογένειας της 34χρονης, Απόστολος Λύτρας.

“Έμαθε ποια είναι. Στην αρχή της είπα ότι έγινε μια προσαγωγή και ύστερα της είπα ποια γυναίκα συνελήφθη” τόνισε ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε ότι η Ιωάννα “πάγωσε” στο άκουσμα του ονόματός της γιατί την είχε δει μόνο πέντε φορές.

“Μιλάμε για μια όχι απλά ασήμαντη, αλλά απίστευτη αφορμή” σχολίασε ο συνήγορος της οικογένειας τονίζοντας ότι τον σύντροφο της δράστιδος δεν τον έχει δει ποτέ. Δεν τον ξέρει.

“Επειδή έχει πάει τρία ταξίδια και κρατάει μια τσάντα δεν μπορούμε να βγάλουμε όλη την κακία μας πάνω σε αυτό το παιδί. Είναι τραγικό αλλά συμβαίνει…” κατέληξε ο κ. Λύτρας.

Κεχαγιόγλου στον ΑΝΤ1: Η 35χρονη δεν αποδέχεται την κατηγορία

Από την πλευρά του, ο Σάκης Κεχαγιόγλου, συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι, μίλησε επίσης για την υπόθεση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον κ. Κεχαγιόγλου η 35χρονη δεν αποδέχεται την πράξη για την οποία κατηγορείται και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, καθώς έλαβε αναβολή από τον ανακριτή.

Όπως είπε ο δικηγόρος της 35χρονης «η επικοινωνία μαζί της ήταν πολύ δύσκολη γιατί ήταν σε εξαιρετικά δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση».