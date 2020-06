Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΑΔ: “βροχή” τα πρόστιμα για τη μη εφαρμογή των μέτρων

Ο "χάρτης" των παραβάσεων ανά την Ελλάδα. Επιβλήθηκαν 80 πρόστιμα συνολικού ύψους 15.300 ευρώ.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων συνεχίζει σε όλη την επικράτεια τους ελέγχους ορθής εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του SARS COV-2. Ο βασικός λόγος επιβολής προστίμων ήταν η μη χρήση ή η μη ορθή χρήση προστατευτικής μάσκας από τους εργαζόμενους κυρίως στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Κλιμάκια της ΕΑΔ κατά την περίοδο 25.05.2020 έως 07.06.2020 έλεγξαν συνολικά 714 σημεία ενδιαφέροντος στα 50 εκ των οποίων καταγράφηκαν παραβάσεις (ποσοστό 7%) και επιβλήθηκαν 80 πρόστιμα συνολικού ύψους 15.300 ευρώ.

Οι έλεγχοι διεξήχθησαν σε σημεία συγκέντρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών όπως: εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα, Super Market, καφετέριες, εστιατόρια, μπάρ, τράπεζες, φροντιστήρια, φαρμακεία, ιατρεία, take-away, delivery, δημόσιες υπηρεσίες, πάρκα, παιδικές χαρές, φαρμακεία, ΚΤΕΛ, ΙΚΤΕΟ και σταθμούς τρένων .

Α. Περιοχές Διενέργειας Ελέγχων Συμμόρφωσης – Συγκεντρωτικά στοιχεία:

Β. Αποτελέσματα ελέγχων και επιβολή προστίμων:

Δήμος Αγ. Παρασκευής: Επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμο 1950€ σε έξι ΚΥΕ για μη χρήση μάσκας από προσωπικό εργασίας.

Δήμος Νεάπολης Συκεών: Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο ΚΥΕ και σε δύο καταστήματα πώλησης τροφίμων για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Θέρμης: Επιβλήθηκαν τρία πρόστιμα συνολικού ύψους 450€ σε ΚΤΕΟ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Καλαμαριάς: Επιβλήθηκαν πέντε πρόστιμα συνολικού ύψους 750€ σε τρία καταστήματα πώλησης τροφίμων για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας .

Δήμος Λαρισαίων: Επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 300€ σε καφετέρια και σε κατάστημα πώλησης τροφίμων, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Περιστερίου: Επιβλήθηκαν πέντε πρόστιμα συνολικού ύψους 750€ σε δύο ΚΥΕ και δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 300€ σε κατάστημα πώλησης τροφίμων για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας .

Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη: Σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 1000€ γιατί η επιχείρηση τηρούσε κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος υπεδείχθη στο κλιμάκιο ελέγχου, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι, προσήλθε και εξυπηρετήθηκε Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) όχημα, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον κατάλογο.

Δήμος Αθηναίων: Επιβλήθηκαν 12 πρόστιμα συνολικού ύψους 1800€ σε έξι καταστήματα ΚΥΕ και ένα πρόστιμο των 150€ σε κατάστημα πώλησης τροφίμων , για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό ασφαλείας .

Δήμος Μοσχάτου:

Σε ιατρείο επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 300€, για μη χρήση μάσκας από τον ιατρό

Σε κατάστημα πώλησης τροφίμων επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα των 150€, συνολικό ύψος προστίμων 300€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Σε κατάστημα υπεραγορών επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα των 150€, συνολικό ύψος προστίμων 300€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Σε κατάστημα διανομής (delivery-take away) επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150€, για μη χρήση μάσκας από τον από το προσωπικό εργασίας

Δήμος Γλυφάδας: Επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 300ε σε ΚΥΕ και ένα (1) πρόστιμο των 150ε σε κατάστημα πώλησης τροφίμων για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Μαραθώνα:

Επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα των 1000ε στο καθένα σε καταστήματα ένδυσης για μη τήρηση του ωραρίου .

Σε κρεοπωλείο επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150ε , για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας

Σε δύο καταστήματα υπεραγορών (super market) επιβλήθηκαν τρία (3) πρόστιμα συνολικού ύψους 450ε για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας

Σε ιατρείο επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 300ε , για μη χρήση μάσκας από τον ιατρό

Σε καφετέρια επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150ε , για μη χρήση μάσκας από τον από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Θεσσαλονίκης:

Επιβλήθηκαν έξι πρόστιμα σε τρία μπαρ συνολικού ύψους 900€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας

Σε δύο ΚΥΕ επιβλήθηκαν πέντε πρόστιμα συνολικού ύψους 750€ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας

Δήμος Καρδίτσας:

Σε κατάστημα υπεραγορών (super market) επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Σε κατάστημα πώλησης τροφίμων επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150€, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Σε τέσσερα (4) ΚΥΕ επιβλήθηκε πρόστιμο 150€ στο καθένα για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Βόλου: σε κατάστημα πώλησης τροφίμων επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150€ ευρώ, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές προέβησαν σε συστάσεις όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο ως προς την τήρηση των αποστάσεων και την ενίσχυση των μέτρων ατομικής προστασίας (π.χ. αντισηπτικά εντός των καταστημάτων/υπηρεσιών) και απάντησαν σε ερωτήσεις των επιχειρηματικών/επαγγελματιών ως προς την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Η ΕΑΔ συνεχίζει με όλους του συναρμόδιους φορείς την προσπάθεια για τη διασφάλιση όσων σπουδαίων πετύχαμε μέχρι σήμερα χάρη στην υπερπροσπάθεια των πολιτών, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών, καθώς και του υγειονομικού προσωπικού της χώρας.