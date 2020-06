Αθλητικά

Παναθηναϊκός: αποχωρεί από όλα τα τμήματα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Παναθηναϊκέ μου, αντίο και καλή τύχη" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Την απόφασή του να σταματήσει την ενασχόλησή του με ό,τι έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό γνωστοποίησε με προσωπική του δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ίδιος αναφέρεται σε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως έχει νικήσει σε όλες τις μάχες της ζωής του, χωρίς να υπολογίζει τις απώλειες.

Η δήλωση του κ.Γιαννακόπουλου, έχει ως εξής:

«Σε όλες τις μάχες που έχω δώσει στη ζωή μου, έχω νικήσει, χωρίς να υπολογίζω τις απώλειές μου. Όταν όμως ορισμένοι "υπάνθρωποι" βάζουν σε κίνδυνο ό,τι πιο ιερό έχεις, την οικογένειά σου, αισθάνεσαι την υποχρέωση να σταματήσεις. Κι όλα αυτά με τα στραβά μάτια της Πολιτείας, αν όχι με τις ευλογίες της.

Δυστυχώς, αποδείχτηκε ότι ο μόνος Νόμος που ισχύει είναι αυτός της ζούγκλας. Δυστυχώς, το Κράτος τιμωρεί μόνο τον κουλουρά που δεν έκοψε απόδειξη. Κράτος κατά περίσταση και αναλόγως. Μετά τα προχθεσινά, δεν έχω λόγο και ούτε με ενδιαφέρει να περιμένω κανέναν και τίποτα. Οι μάσκες έπεσαν.

Στο θέμα "Βοτανικός" τα συμφέροντα Δήμου-Πολιτείας-Αλαφούζου είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα. Όλα είναι ζυγισμένα και μιλημένα. Η Λεωφόρος θα ξεπουληθεί για ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βοτανικό. Όλοι κατάλαβαν πια τι παίζεται. Όλοι κατάλαβαν το γιατί δεν θέλουν τον Γιαννακόπουλο με ΠΑΕ-ΚΑΕ-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ και ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Διότι πολύ απλά δεν μπορούν να τον χαλιναγωγήσουν.

Παναθηναϊκέ μου, αντίο και καλή τύχη».