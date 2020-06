Life

“Avicii Experience”: Μουσείο προς τιμήν του DJ Avicii

Το Reuters αναφέρει και τις εκπλήξεις για τους επισκέπτες του χώρου, που θα ανοίξει στην γενέτειρα του.

Μουσείο προς τιμήν του αείμνηστου DJ Avicii πρόκειται να ανοίξει τις πύλες στη γενέτειρά του τη Στοκχόλμη, στη Σουηδία το καλοκαίρι του 2021, σύμφωνα με το Reuters.

Το «Avicii Experience» θα επιτρέψει στους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση σε ακυκλοφόρητη μουσική του DJ και παραγωγού, το πραγματικό όνομά του οποίου ήταν Τιμ Μπέργκλινγκ, καθώς και φωτογραφίες, αναμνηστικά και άλλα. «Θα υπάρξει μια ιστορία για τη ζωή του Τιμ», δήλωσε ο Περ Σουντίν, διευθύνων σύμβουλος της Pophouse Entertainment, «από το δωμάτιο των παιδικών του χρόνων, όπου έπαιζε World of Warcraft με τους φίλους του, τα πρώτα του τραγούδια, τα πρώτα demos».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη δημιουργική διαδικασία και τις πολλές συνεργασίες του Avicii με μουσικούς καλλιτέχνες.

Το Μουσείο θα στεγαστεί στο κέντρο ψηφιακού πολιτισμού Space και είναι από κοινού συνεργασία της Pophouse Entertainment Group και του Ιδρύματος Τιμ Μπέργκλινγκ, που δημιούργησαν οι γονείς του, Κλας Μπέργκλινγκ και Άνκι Λιντέν με στόχο την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και την αποτροπή αυτοκτονιών.

Ο Avicii πέθανε το 2018 σε ηλικία 28 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Το άλμπουμ του, TIM, κυκλοφόρησε μετά θάνατον.

«Ο Τιμ ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα» ανέφεραν οι συνεργάτες του Aloe Blacc και Mike Einziger σε ανακοίνωσή τους. «Είχε τη δυνατότητα να ενώνει τους ανθρώπους με τη μουσική του. Να είστε βέβαιοι ότι με τις αναμνήσεις των θαυμαστών του, η κληρονομιά του θα διαρκέσει για πάντα» πρόσθεσαν.