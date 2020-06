Οικονομία

Τσακαλώτος: Το επιτελικό κράτος δεν έχει ακόμα... app ακοής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση κατά του πρωθυπουργού από τον Τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε όλα όσα είπε σήμερα ο πρωθυπουργός έχουμε απαντήσει, και είτε δεν το γνωρίζει είτε δεν τον νοιάζει», αναφέρει ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος σε δήλωσή του, σχολιάζοντας ότι «το επιτελικό κράτος από ό,τι φαίνεται δεν έχει ακόμα εγκαταστήσει το App της ακοής».

Αναφέρει ειδικότερα ότι «του έχουμε εξηγήσει για παράδειγμα ότι η ύφεση στην Ελλάδα ήταν συγκριτικά μικρότερη από αυτή της ευρωζώνης γιατί πολλές σημαντικές ευρωπαϊκές οικονομίες άρχισαν να λαμβάνουν μέτρα περιορισμού πριν από εμάς (λόγω του ότι εμφανίστηκαν κρούσματα νωρίτερα) αλλά κυρίως επειδή έχουν πολύ μικρότερη εποχική διακύμανση». Πρoσέθεσε ότι «στη δική μας περίπτωση επηρεαζόμαστε περισσότερο από τον τουρισμό, δηλαδή τα επόμενα δυο τρίμηνα και για αυτό χρειάζεται να ληφθούν μέτρα τώρα, γιατί τα επόμενα τρίμηνα θα είναι πολύ πιο απογοητευτικά». «Ας μη ρωτάει λοιπόν με τόσο πάθος "πόσος ήτανε” για την ύφεση των άλλων. Γιατί στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό», σχολιάζει.

Επιπλέον αναφέρει ότι «του έχουμε εξηγήσει ακόμη ότι η ρύθμιση του χρέους και το “μαξιλάρι” που ο ίδιος αφόριζε, οδήγησαν τα επιτόκια σε καθοδική πορεία και όχι το γεγονός ότι ο ίδιος είναι “Μωυσής” όπως τον χαρακτηρίζουν τα... αμερόληπτα sites». Ακόμη ότι του έχει εξηγηθεί πως «όταν μιλάει για την ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια 2015-2019 πρέπει να θυμάται και την ύφεση επί ΝΔ». «Του έχουμε εξηγήσει», προσθέτει, «ότι η παραδοχή ότι η 13η σύνταξη που θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναπτυξιακή και ότι το κόψιμο του κοινωνικού μερίσματος που επέλεξε η ΝΔ ήταν αντιαναπτυξιακή πολιτική, δεν είναι μια παραδοχή που συμφέρει την ΝΔ. Αλλά αφού το πιστεύει αυτό ο πρωθυπουργός, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα. Ας αλλάξει οικονομική πολιτική».