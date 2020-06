Πολιτική

Δένδιας: η Τουρκία θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή

Ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ συναντήθηκε με τον Σέρβο ομόλογο του και επιβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας μας, στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας,

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Ivica Dacic.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ότι «είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις επί διαφόρων θεμάτων, καθώς και τρόπους ενίσχυσης των ήδη εξαιρετικών σχέσεών μας. Οι δεσμοί εξάλλου των δύο χωρών είναι ισχυροί και πηγάζουν από τη διαχρονική φιλία των λαών μας και την κοινή θρησκευτική, πολιτισμική μας παράδοση.

Σε πολιτικό επίπεδο, η άριστη σχέση των δύο χωρών επισφραγίστηκε από την 3η Συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας που έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα και οδήγησε στην υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης για τη Σύσταση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εμβάθυνσης των πολυδιάστατων σχέσεων μας.

Επιπλέον, συζητήσαμε για την πανδημία του κορονοϊού και εκφράσαμε τη βούλησή μας να συνεργαστούμε σε ένα ευρύ φάσμα τομέων για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της, τόσο στις χώρες μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή μας».

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας τόνισε πως «όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, επαναδιατύπωσα τη σταθερή στήριξη της χώρας μας. Πάγιος στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η ένταξη στην ΕΕ θα προσφέρει τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός χώρου ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις που λειτουργούν αποσταθεροποιητικά για την περιοχή. Και η Σερβία έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση ένταξης στην ΕΕ.

Αναφορικά με τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, επανέλαβα ότι η θέση της χώρας μας σχετικά με το καθεστώς του Κοσόβου, παραμένει αμετάβλητη, έως ότου επιτευχθεί μία τελική συμφωνία».

Ο κ. Δένδιας ολοκλήρωσε τη δήλωση του υπογραμμίζοντας ότι «είχαμε την ευκαιρία, επίσης, να συζητήσουμε για την ιστορικής σημασίας υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Μιας συμφωνίας, η οποία αποτελεί πρότυπο διευθέτησης και επίλυσης εκκρεμών διμερών διαφορών, με αποτελέσματα αμοιβαία επωφελή, πάντοτε εντός πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Τέλος, αναφέρθηκα στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής».