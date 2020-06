Οικονομία

Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος, οι τρόποι διαβίβασης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και οι εξαιρέσεις...

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψαν Κοινή Απόφαση, με την οποία ενεργοποιούν την ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA.

Με την απόφαση αυτή, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ υλοποιούν μια πρωτοπόρο ψηφιακή μεταρρύθμιση της σχέσης του επιχειρείν με το Δημόσιο, αξιοποιώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και με διαρκή στόχο την εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η απόφαση θέτει το νέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτών και του τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά).

Στην απόφαση ορίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος, οι τρόποι διαβίβασης και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη του έργου της διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA θα γίνει σε στάδια, ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος προσαρμογής στην ηλεκτρονική επικοινωνία των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

· Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει την 20ή Ιουλίου 2020.

· Για τις επιχειρήσεις που δεν θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και εκδίδουν τα παραστατικά τους, είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά με χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP), η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου 2020.

· Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει η διαβίβαση των στοιχείων λιανικής.

Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής (ΦΗΜ), μέχρι την έκδοση νεότερης Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της ΑΑΔΕ, προβλέπεται συγκεντρωτική διαβίβαση ανά μήνα, εκτός αν ισχύει υποχρέωση απευθείας (online) διασύνδεσης των ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ, οπότε και η διαβίβαση γίνεται ανά στοιχείο λιανικής πώλησης.

Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται χωρίς την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ, προβλέπεται η διαβίβαση ανά στοιχείο λιανικής πώλησης από την 1η Ιανουαρίου 2021.

· Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει η ηλεκτρονική διαβίβαση των χαρακτηρισμών των παραστατικών που λαμβάνουν όλες οι επιχειρήσεις (έξοδα) που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

· Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα όλων των παραστατικών εσόδων που εξέδωσαν, από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία πρώτης διαβίβασης, κατά τα ανωτέρω,

· Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαβιβάσουν τους χαρακτηρισμούς για τα παραστατικά εξόδων που έλαβαν και εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Σημαντική παράμετρος για την ορθή αποτύπωση της λογιστικής εικόνας των επιχειρήσεων στο myDATA είναι η υποχρέωση διαβίβασης του χαρακτηρισμού των εξόδων από λογιστή, για όσες επιχειρήσεις έχουν αντίστοιχη υποχρέωση για την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, με σκοπό την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάστηκαν σειρά από κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, τα οποία θα ενταχθούν σε επικείμενο νομοσχέδιο.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Ένα μεγάλο ψηφιακό έργο γίνεται πραγματικότητα. Είναι καθήκον μας, ειδικά σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο, να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μπορούμε να δημιουργούμε νέα, σύγχρονα εργαλεία και λύσεις, για να είμαστε αρωγοί στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δήλωσε: «Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA είναι ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Αναμφισβήτητα αποτελεί σημείο αναφοράς στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της ΑΑΔΕ και διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην οικονομία, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά».