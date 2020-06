Ζώδια

Ζώδια: Πώς να φερθείς σε κάποιον που δεν ξέρει τι θέλει;

Διάβασέ μου το...

Η αστρολογία έρχεται να σου χαρίσει τα “φώτα” της. Πόσο ευάλωτο είναι κάθε ζώδιο σε μπερδεμένα συναισθήματα και πώς αντιμετωπίζονται;

ΚΡΙΟΣ: Μην ανησυχείς, δεν έφτασε και το τέλος του κόσμου αν σου πει ένας Κριός ότι δεν ξέρει ότι θέλει ή ότι είναι μπερδεμένα τα συναισθήματά του, είναι κάτι που το συνηθίζει. Ο Κριός φοβάται την δέσμευση και δεν αντέχει τις πιέσεις από τον σύντροφό του. Όταν λοιπόν αισθάνεται ότι ο κλοιός στενεύει, εκεί μπλοκάρει και αισθάνεται μπερδεμένος. Εκεί, λοιπόν, εσύ για να μπορέσεις να τον φέρεις στα ίσα του, δεν θα πρέπει να ζητήσεις εξηγήσεις, αλλά ούτε και να τον πιέσεις περισσότερο για να πάρει μία απόφαση. Αυτό που έχεις να κάνεις, είναι να κρατήσεις μία αμέτοχη, αδιάφορη στάση, αλλά και να τον “φτύσεις” λίγο! Πρέπει να βάλεις το Κριάρι στην διαδικασία να σε κυνηγήσει, για να σε κατακτήσει και πάλι από την αρχή.

ΤΑΥΡΟΣ: Αν ένας Ταύρος σου λέει ότι δεν ξέρει τι θέλει, να έχεις την σιγουριά ότι δεν έχει σκοπό να παίξει μαζί σου, ούτε σου κάνει αυτή την δήλωση απλά για να το παίξει δύσκολος. Προφανώς, δεν αισθάνεται έτοιμος για να προσφέρει όλα όσα θα ήθελε σε μία σχέση και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το πάρεις προσωπικά. Ένας Ταύρος μπλοκάρεται και δεν ξέρει τι θέλει, όταν στη ζωή του δεν τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ασφάλειας και σταθερότητας που επιθυμεί (π.χ. να έχει σταθερή δουλειά και χρήματα). Μην πιέσεις τον Ταύρο να πάρει αποφάσεις και να σου κάνει την δήλωση ότι ξαφνικά κατάλαβε τι θέλει, προσπάθησε να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, με το να σταθείς δίπλα του υπομονετικά. Με αυτόν τον τρόπο είναι βέβαιο ότι, σε βάθος χρόνου, θα ξέρει πολύ καλά τι θέλει.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η ατάκα “Δεν ξέρω τι θέλω” είναι ιδιαίτερα “πολυφορεμένη” για έναν Δίδυμο, συνηθίζει δηλαδή να την λέει. Δεν χρειάζεται να τον πάρεις και τόσο πολύ στα σοβαρά, αλλά ούτε και να προβληματιστείς για το τι πρέπει να κάνεις, προκειμένου να καταλάβει τι θέλει. Τα πράγματα είναι πολύ απλά… ο Δίδυμος θέλει ελευθερία, του αρέσουν τα δύσκολα και όταν τα παίρνει όλα στο πιάτο και πιέζεται συναισθηματικά, τότε αρχίζει να βαριέται… Αν λοιπόν θέλεις να τον κρατήσεις κοντά σου, τότε αυτό που χρειάζεται να κάνεις, είναι απλά να κόψεις τα πολλά τηλέφωνα, τις συχνές επικοινωνίες και να του αφήσεις τον χώρο αλλά και τον χρόνο του, να σε διεκδικήσει και πάλι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν ο Καρκίνος σου πει ότι δεν ξέρει τι θέλει, τα πράγματα είναι σοβαρά… Είτε θα τον έχεις απογοητεύσει συναισθηματικά και δεν θα έχει καταφέρει να συγχωρήσει κάποιο παραστράτημά σου, είτε δεν έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του, μία σχέση του παρελθόντος. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις λοιπόν, είναι να συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης μαζί του, να ακούσεις τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του και να του δώσεις χρόνο, για να είναι έτοιμος και πάλι συναισθηματικά να ανοιχτεί στη σχέση σας. Ωστόσο, να ξέρεις πως αν το μυαλό ενός Καρκίνου είναι κολλημένο στο πρώην ταίρι του, τότε δεν υπάρχουν περιθώρια από την πλευρά σου για να αλλάξεις την κατάσταση. Τότε και ο Καρκίνος από την πλευρά του, θα θελήσει να απομακρυνθεί, γιατί δεν του αρέσει να παίζει με τα συναισθήματα των ανθρώπων.

ΛΕΩΝ: Μήπως θέλει να σου τραβήξει την προσοχή; Ε, ναι λοιπόν, ένας Λέων είναι πολύ πιθανό να σου πετάξει την ατάκα “δεν ξέρω πλέον τι θέλω”, αν ξαφνικά διαπιστώσει ότι τα μάτια σου δεν είναι κολλημένα πάνω του και ότι το ενδιαφέρον σου πλέον δεν είναι το ίδιο… Σε άλλες περιπτώσεις, ένας Λέων, μπορεί πράγματι να μην ξέρει τι θέλει από εσένα, γιατί πολύ απλά βρίσκεται σε μία φάση της ζωής του που θέλει την επιβεβαίωση, το φλερτ και τις ερωτικές εμπειρίες και από άλλα πρόσωπα… Το καλύτερο που έχεις να κάνεις λοιπόν, αν ακούσεις από το Λιοντάρι την δήλωση ότι δεν ξέρει τι θέλει, είναι να του απαντήσεις με αδιάφορο τρόπο… «Έτσι ακριβώς νιώθω και εγώ»… Το πείσμα και ο εγωισμός του, θα τον κάνουν αμέσως να συνέλθει και να σε διεκδικήσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένας Παρθένος ξέρει πάντα πολύ καλά τι θέλει, οπότε αν ακούσεις από το στόμα του μία τέτοια κουβέντα, προφανώς δεν θέλει να σε πληγώσει και να σου πει όλη την αλήθεια… Ποια μπορεί όμως να είναι η αλήθεια; Ότι δεν αισθάνεται πλέον το ίδιο ερωτικά μαζί σου, ότι δεν θέλει να συνεχίσει τη σχέση σας ή πολύ απλά ότι δεν θέλει δεσμεύσεις, αλλά κάτι πιο ελεύθερο… Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό που έχεις να κάνεις με το “παιδί του Ερμή”, είναι να κουβεντιάσεις μαζί του, να προσπαθήσετε παρέα να βρείτε λύσεις για τα προσωπικά σας ζητήματα, αλλά και να τον κάνεις μέσω του διαλόγου να σου ανοιχτεί και να σου πει ποιες είναι οι ανησυχίες του.

ΖΥΓΟΣ: Μην τα βάψεις και μαύρα αν σου πει ένας Ζυγός ότι δεν ξέρει τι θέλει, είναι κάτι που το συνηθίζει και τις περισσότερες φορές τα θέλει όλα ή τίποτα, ακριβώς όπως ένα κακομαθημένο παιδί! Πολύ συχνά μπερδεύεται συναισθηματικά, για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορεί από ένα νέο, αθώο φλερτ, το οποίο τον γοήτευσε, πιθανότατα επειδή μπορεί εσύ από την πλευρά σου να τον πίεσες, αλλά τις περισσότερες φορές μπερδεύεται και δεν ξέρει τι θέλει, γιατί φοβάται τις ευθύνες. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις λοιπόν, είναι να μην δώσεις μεγάλη βαρύτητα στα λόγια του, μην τον πιέσεις να αποφασίσει τι θέλει (θα το βάλει στα πόδια, είναι σίγουρο) και ξεκίνησε το χαλαρό, ανάλαφρο παιχνίδι του φλερτ, για να ελαφρύνεις το κλίμα ανάμεσά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Διατήρησε την καχυποψία και την επιφυλακτικότητά σου, αν ακούσεις από το στόμα του ότι δεν ξέρει τι θέλει από εσένα… Το πιο πιθανό είναι να σε δοκιμάζει ή να θέλει να του ανοιχτείς περισσότερο. Ο Σκορπιός θα σε βάλει πολλές φορές σε δοκιμασία, προκειμένου να δει τελικά εσύ τι θέλεις από εκείνον… Στη μοναδική περίπτωση που θα σου κάνει την δήλωση ότι δεν ξέρει τι θέλει, είναι μονάχα αν έχει δει την σχέση σας μόνο για το σεξ και εσύ τον πιέσεις για κάτι περισσότερο! Σε κάθε περίπτωση, πρόσεξε πολύ πώς θα χειριστείς τον Σκορπιό και να θυμάσαι ότι το πείσμα του δεν τον αφήνει να υποχωρήσει σε διλήμματα και deadlines αποφάσεων! Δείξε του εσύ από την πλευρά σου τα αισθήματά σου και τότε θα σου δώσει την επιβεβαίωση που θέλεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ένας Τοξότης δεν παραδέχεται ούτε στον ίδιο του τον εαυτό του τα συναισθήματά του, πολύ απλά γιατί φοβάται τις σχέσεις αλλά και τις δεσμεύσεις. Στο πλάι του λοιπόν θα ακούσεις πολλές φορές την ατάκα “Δεν ξέρω τι θέλω”… Εσύ απλά το μόνο που πρέπει να σκεφτείς εκείνη την ώρα είναι ότι αυτό που θέλει, είναι απλά και μόνο να περνά καλά! Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αισθήματα για σένα, αλλά πολύ απλά ότι θέλει να σου βάλει κάποια όρια. Για να αλλάξει στάση απέναντί σου, αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να μαζευτείς, να μην τρέχεις από πίσω του σαν σκυλάκι και να μην δίνεις την διαθεσιμότητά σου απλόχερα. Θυμήσου ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει το ρίσκο, την περιπέτεια και λατρεύει τα δύσκολα… Παίξε μαζί του λοιπόν!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Δεν ξέρει τι θέλει ο Αιγόκερως αυτό τον καιρό; Τα πράγματα είναι δύσκολα λοιπόν, γιατί ένας Αιγόκερως τις περισσότερες φορές ξέρει πολύ καλά πού πατά και πού βρίσκεται… Ποιος είναι ο λόγος λοιπόν που μπορεί να αισθάνεται ότι έχει μπλοκάρει και δεν ξέρει τι νιώθει; Μπορεί να μην μπορούν να συμβαδίσουν οι ζωές σας, οι στόχοι και οι φιλοδοξίες σας… Πιθανότατα να μην σε εγκρίνει το κοινωνικό ή οικογενειακό του περιβάλλον ή ακόμα μπορεί να πιστεύει ότι δεν έχεις τις προϋποθέσεις που ο ίδιος θα ήθελε από μία σχέση, από έναν σύντροφο! Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις και πολλά για να τον μεταπείσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αφήσεις του αφήσεις τον απαραίτητο χρόνο αλλά και χώρο, προκειμένου να βάλει σε τάξη τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Υδροχόος τη μία μέρα θα ξυπνήσει και δεν θα ξέρει τι θέλει από εσένα και εντελώς ξαφνικά την επομένη, θα σου τάζει λαγούς με πετραχήλια. Ο εκρηκτικός, απρόβλεπτος και φιλελεύθερος χαρακτήρας του, τον κάνει πολλές φορές να επαναστατεί, είτε επειδή κουράζεται στην σκέψη της δέσμευσης, είτε απλά επειδή θέλει για λίγο να ταράξει τα νερά της σταθερότητας και της ησυχίας… Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις λοιπόν, είναι να δραματοποιήσεις την κατάσταση, εκεί θα φύγει μακριά! Δείξε χαλαρότητα και ρίξε το και λίγο στο καλαμπούρι… Να ξέρεις ότι σύντομα θα του περάσει!

ΙΧΘΥΕΣ: Ο ευαίσθητος και τρυφερός Ιχθύς συχνά μπερδεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, πολλές φορές δεν ξέρει τι θέλει, είτε επειδή μία σχέση μπορεί να εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι φανταζόταν, είτε επειδή μπορεί παράλληλα να “παίζει” και κάτι άλλο στην αισθηματική του ζωή… Τα ερωτικά διλήμματα και τα μπερδέματα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στα ερωτικά του! Αν λοιπόν θέλει χρόνο για να σκεφτεί τι θέλει, εσύ απλά δείξε την αγάπη σου με κάθε τρόπο και ξάφνιασέ τον, με τον ρομαντισμό και τη ζεστασιά σου… Έχε όμως και στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ότι μπορεί να έχει μπλοκαριστεί γιατί ένας νέος έρωτας μπήκε απρόσμενα στη ζωή του και τον αποδιοργάνωσε.

Πηγή: Astrologos.gr