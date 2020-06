Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για τα μεγάλα έργα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Εσωτερικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και την παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου και το τέλος που μπαίνει στην γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Μέσα σε αυτόν τον μήνα, εξήγησε, οι πολίτες θα αρχίσουν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά, γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα. «Πρόκειται για μία μεγάλη μεταβολή», συνέχισε, για την οποία υπήρχε σχέδιο από την Κυβέρνηση και «η κρίση του κορονοϊού μας υποχρέωσε να επιταχύνουμε».

Ο Υπουργός Εσωτερικών συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και με το φιλόδοξο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, το οποίο θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός, και θα αφορά έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε όλους τους Δήμους της χώρας, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. «Ένα μεγάλο πακέτο θα αφορά ψηφιακές υπηρεσίες των Δήμων», σημείωσε. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «βασικός στόχος είναι να μην υπάρχει ούτε ένας Δήμος που να μην ωφεληθεί», εκτιμώντας πως θα δημιουργηθούν περίπου 40.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Μέσα στο καλοκαίρι, συνέχισε ο Υπουργός, θα δημιουργηθούν οι πρώτες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για την κατασκευή των μεγάλων έργων. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα έργο από αυτά που είχε εξαγγείλει η προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά δεν είχε εξασφαλίσει τα χρήματα για αυτά, όπως είπε.

Ερωτηθείς, τέλος, για το αν θα δοθεί παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά, ο Υπουργός Εσωτερικών άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχει ακόμα περιθώριο 18 ημερών. Ήδη έχουν γίνει ηλεκτρονικά 450.000 δηλώσεις, όπως ανέφερε. Με αυτήν τη διαδικασία, «αυξάνονται τα έσοδα του κράτους, μπαίνει ένα τέλος σε μία αυθαίρετη κατάσταση και δημιουργείται μία σχέση ισχυρής εμπιστοσύνης, ανάμεσα στο Κράτος και τους πολίτες», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως δεν υπάρχουν αναδρομικά πρόστιμα για την τελευταία πενταετία.