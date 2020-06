Οικονομία

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις

Προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων, τα οποία θα χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε την Παρασκευή στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για τις μικροχρηματοδοτήσεις.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο πλήττει κυρίως όσους βρίσκονται στο ξεκίνημά της και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά και η ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το νομοσχέδιο είναι βασισμένο στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη Χορήγηση Μικροπιστώσεων.

Έτσι, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα αυξηθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας, θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, θα περιοριστεί η παραοικονομία και θα προωθηθεί η υγιής επιχειρηματική κουλτούρα.

Προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα μπορούν να χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή εποπτείας και αδειοδότησης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.

Δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων είναι:

οι πολύ μικρές επιχειρήσεις,

τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,

τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,

τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και

τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες αποκλειστικού σκοπού. Επίσης, υποχρεούνται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων. Προβλέπεται η υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στη σύμβαση. Ακόμη, προσδιορίζονται οι τυποποιημένες πληροφορίες για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση των ιδρυμάτων αυτών.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), εφόσον έχουν λάβει πιστοποίηση για τη συμμόρφωσή τους με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη Χορήγηση Μικροπιστώσεων.

«Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν στον γενικότερο στόχο της ανόρθωσης της εθνικής οικονομίας, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη κρίση του κορονοϊού, και στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανάκαμψης», υπογραμμίζει το Υπουργείο Οικονομικών.