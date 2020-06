Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη για την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού

Από την Σαντορίνη, έναν εμβληματικό τουριστικό προορισμό, επέλεξε ο πρωθυπουργός να στείλει μήνυμα προς όλον τον κόσμο.

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να καλωσορίσει τους τουρίστες το καλοκαίρι δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια έστειλε από τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μαρτυρούν ότι το Ακρωτήρι συγκαταλεγόταν στους σημαντικότερους οικισμούς στο Αιγαίο Πέλαγος κατά την προϊστορική περίοδο, ενώ την εποχή του χαλκού ήκμασε σε μεγάλο αστικό κέντρο με λιμάνι.

Καλωσορίζοντας τον πρωθυπουργό η κυρία Μενδώνη τόνισε από την πλευρά της ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της χώρας λειτουργούν στη βάση του «πρώτα η ασφάλεια», που αποτελεί κεντρικό άξονα για το φετινό καλοκαίρι.

Λίγο νωρίτερα, αμέσως μετά την άφιξη του στη Σαντορίνη ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο διοικητής του Νοσοκομείου Σαντορίνης Βασίλης Μαλαματένιος και εργαζόμενοι. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις υγειονομικές ανάγκες του νησιού ενώ έγινε ειδική μνεία στην προετοιμασία που έχει γίνει σχετικά με τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων.

Συζητήθηκε, επίσης, η προσπάθεια της κυβέρνησης να απομακρύνει νομικές αγκυλώσεις που εμποδίζουν την απρόσκοπτη χρήση πτητικών μέσων για αεροδιακομιδές. «Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο καλοκαίρι και η πρόθεσή μας είναι να υποδεχθούμε επισκέπτες χωρίς να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση στην ασφάλεια αλλά και στην ασφάλεια προφανώς του πληθυσμού και βεβαίως και στην ασφάλεια των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία -όπως καλά γνωρίζετε- είμαι σίγουρος ότι όλα τελικά θα πάνε καλά αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπέμψουμε αυτήν την εικόνα ασφάλειας και οργάνωσης και στους επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι, όπως την εκπέμψαμε όλους αυτούς τους μήνες που αντιμετωπίσαμε, πιστεύω, με μεγάλη επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του στο προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι ενήμερος για τα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο γνωρίζοντας ότι έχουν επιλυθεί εκκρεμότητες του παρελθόντος ενώ ευχαρίστησε το προσωπικό προσθέτοντας πως είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου. «Είναι ένα νοσοκομείο στολίδι -όχι μόνο για τις υποδομές του τις οποίες χαίρομαι να βλέπω και ο ίδιος. Είχα δει μόνο τις σχετικές φωτογραφίες- αλλά είναι στολίδι γιατί εσείς το κάνετε στολίδι. Ένα νοσοκομείο ντουβάρια, χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, δεν λέει πολλά πράγματα και νομίζω ότι τώρα πια έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο και όπου υπάρχουν ακόμα αδυναμίες, ατέλειες, ελλείψεις, εδώ πέρα είμαστε να επιλύσουμε και αυτά τα προβλήματα», ανέφερε.

Επισημαίνεται ότι για την μακρόπνοη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, έχουν ήδη εγκριθεί οι προσλήψεις 15 επικουρικών γιατρών, ακόμα 14 συναδέλφων τους με μονοετή σύμβαση και 12 ατόμων λοιπό προσωπικό, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υποστελέχωσης του νοσοκομείου.

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του ΓΝΘ ειδικοί οικίσκοι τους οποίους και επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, ενώ την Παρασκευή παραδόθηκε στη δομή μοριακός αναλυτής για τη διάγνωση της ασθένειας CΟVID-19, προκειμένου να μην απαιτείται αποστολή δειγμάτων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Σε συζήτηση με το προσωπικό του νοσοκομείου ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσω την επίσκεψή μου στη Σαντορίνη από το νοσοκομείο για το οποίο έχω ακούσει τόσα καλά πράγματα.

Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το άνοιγμα της χώρας με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα. Χωρίς πανικό, διότι ποτέ δεν ξέρουμε και ποτέ δεν ξέρετε ένα περιστατικό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι μια απλή γαστρεντερίτιδα αλλά θα υπόκειται πάντα στην υποψία ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι να χειρίζονται μια τουριστική κίνηση μεγαλύτερη από αυτή που θα έχουμε φέτος εκ των πραγμάτων γιατί δεν θα έχουμε την ίδια τουριστική σεζόν που είχαμε, τουλάχιστον, πέρσι και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε εξαιρετικά. Και όταν θα κλείσει ο κύκλος του καλοκαιριού θα μπορούμε να πούμε ότι δεν διαχειριστήκαμε απλά την πρώτη φάση της πανδημίας υποδειγματικά αλλά ότι βάλαμε και τον πήχη πολύ ψηλά στο πως μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι τον τουρισμό πάνω απ' όλα με ασφάλεια».

Απόψε ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στους ανταποκριτές ξένου Τύπου σηματοδοτώντας το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου και προβάλλοντας τη χώρα μας όχι μόνο για τις ομορφιές της αλλά και την επιτυχία της στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού και τη δυνατότητά της να διασφαλίσει το άνοιγμα στον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.