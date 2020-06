Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και έκπτωση στις οφειλές

Αλλαγές στο συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και έκπτωση για ακόμα έναν μήνα στις οφειλές.

Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία. Παράλληλα, θεσπίζεται ευνοϊκότερο πλαίσιο για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, ενώ εξαιρούνται και για το 2020 τα αγροτεμάχια από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Αυτά προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, όσον αφορά τις συγκεκριμένες αλλαγές προβλέπονται τα εξής:

Τέλη κυκλοφορίας: Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας λόγω ανωτέρας βίας, εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του 2020, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

ΕΝΦΙΑ: Δεν θα συνυπολογίζεται και για το έτος 2020 στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης επεκτείνονται και για το 2020 οι μειώσεις ( που ίσχυσαν το 2019) στον ΕΝΦΙΑ ειδικών κατηγοριών φυσικών προσώπων,

Εκπτωση 25%: Επεκτείνεται και για τον μήνα Ιούνιο 2020 το ευνοϊκό μέτρο της έκπτωσης 25% σε δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που καταβάλλονται εμπρόθεσμα για τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.