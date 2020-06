Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γενικά αίθριος θα είναι την Κυριακή ο καιρός αλλά σε ορισμένες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή με παροδικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα βορειοανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα υπόλοιπα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Καβάλας, ενημερώνει, για τον πυρηνοτρήτη στην ελιά. Στις πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται σε βλαστικό στάδιο κατά το οποίο, ο καρπός έχει, ήδη, μέγεθος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά. Στις μεσοπρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο στάδιο της καρπόδεσης και στις όψιμες στο στάδιο πτώσης πετάλων.

Η πτήση της καρπόβιας γενεάς του εντόμου έχει, ήδη ξεκινήσει στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές και ο αριθμός των συλλήψεων είναι υψηλός. Όπου ο καρπός έχει μέγεθος 3 – 5 χιλιοστά πρέπει να πραγματοποιηθεί ο πρώτος ψεκασμός, δηλαδή στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές εντός των επομένων 3 ημερών. Στις επιτραπέζιες ελιές ο ψεκασμός πρέπει να επαναληφθεί μετά από περίπου 15 ημέρες.

Στις όψιμες περιοχές ο αριθμός των συλλήψεων είναι μικρότερος αλλά αυξανόμενος. Εκεί, συνιστάται ψεκασμός μετά από 5 - 6 ήμερες (ενδεικτικά), με την προϋπόθεση ότι το μέγεθος του καρπού θα έχει φθάσει στα 3 – 5 χιλιοστά. Τονίζεται ότι καθοριστικό είναι το κριτήριο πρωιμότητας / οψιμότητας κάθε περιοχής. Ο ψεκασμός πρέπει να πραγματοποιείται κατά το βλαστικό στάδιο της ελιάς, όπου ο καρπός έχει αποκτήσει μέγεθος 3-5 χιλιοστά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: