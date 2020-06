Οικονομία

Τα μέτρα στήριξης των εργαζόμενων στον Τουρισμό

Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά. Ολόκληρο το ΦΕΚ.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για τα «μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων-αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».

Στα τρία κεφάλαια της ΚΥΑ περιλαμβάνονται:

α) Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων.

β) Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

γ) Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.