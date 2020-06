Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Γενικά αίθριος θα είναι και τη Δευτέρα ο καιρός αλλά σε κάποιες περιοχές αναμένονται εκ νέου βροχές και καταιγίδες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι τη Δευτέρα ο καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για την Ευδεμίδα στο αμπέλι. Παρατηρήσεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων έδειξαν σημαντική αύξηση των συλλήψεων ακμαίων του εντόμου από τις 04.06.2020, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της 2ης πτήσης του εντόμου.

Η αύξηση αυτή συνήθως συμπίπτει με την παρατήρηση των πρώτων ωοτοκιών. Οι πρώτες προσβολές, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, διαπιστώνονται περίπου 4-5 ημέρες αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται κλιμάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των προνυμφών, ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης εμφάνισης των ακμαίων.

Η δραστηριότητα των προνυμφών αυτής της πρώτης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών, πριν την είσοδό τους στις ράγες. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο με ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή του συστήνεται μέσα σε 2-3 μέρες από τη διαπιστούμενη αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων.

Η εφαρμογή των εντομοκτόνων που έχουν κατά κύριο λόγο προνυμφοκτόνο δράση, συστήνεται 4-5 ημέρες αργότερα. Από τα προνυμφοκτόνα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα.

