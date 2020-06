Οικονομία

Πάρος: στο “φουλ” οι προετοιμασίες για τη σεζόν (βίντεο)

Με την ελπίδα να γεμίσει με επισκέπτες το νησί, οι Παριανοί επιχειρηματίες αναμένουν το άνοιγμα των συνόρων τη Δευτέρα.