Κοινωνία

Η Μαρκέλλα αναγνώρισε τη γυναίκα που την απήγαγε

Γυναίκα από το φιλικό περιβάλλουν της 10χρονης Μαρκέλλας αναζητούν οι αστυνομικές αρχές για να λύσουν το γρίφο της μυστηριώδους εξαφάνισής της...

Σε γυναίκα που ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της οικογενείας της 10χρονης Μαρκέλλας φαίνεται να επικεντρώνονται οι έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να ξετυλίξει το κουβάρι της μυστηριώδους εξαφάνισής της ανήλικης, η οποία χάθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης από την Κάτω Τούμπα και βρέθηκε τελικώς, σχεδόν δύο 24ωρα αργότερα, το πρωί του Σαββάτου στην Καλαμαριά.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως η γυναίκα που αναζητείται έχει αναγνωριστεί από την μικρή μαθήτρια, ενώ η παρουσία της φέρεται να επιβεβαιώνεται από κάμερες ασφαλείας. Προς το παρόν όμως είναι άγνωστο το κίνητρο της πράξης, όπως επίσης τυχόν εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, η 10χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και έχει υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων, ενώ παρακολουθείται διαρκώς από παιδοψυχολόγους. Η υγεία της φαίνεται να είναι καλή και δείχνει να συνέρχεται από το αρχικό σοκ, όπως επιβεβαίωσε η μητέρα της που την συνάντησε χθες.

Πληροφορίες που ανέφεραν ότι είχε σημάδια στα χέρια, πιθανότατα από ίχνη κράτησης, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται από την μέχρι στιγμής εξέτασή της. Σε κάθε περίπτωση οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούν να ανασυνθέσουν το χρονικό της υπόθεσης, από τη στιγμή της εξαφάνισής της, κατά την επιστροφή της από το σχολείο, μέχρι τον εντοπισμό της.