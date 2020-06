Υγεία - Περιβάλλον

Ελευσίνα: Εθελοντές έβγαλαν 500 κιλά σκουπίδια από τη θάλασσα (εικόνες)

Τεράστιος όγκος απορριμμάτων ανασύρθηκε από το βυθό της παραλίας της Ελευσίνας.

Eθελοντική δράση για τον καθαρισμό του βυθού και της παραλίας στην Ελευσίνα, πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου της περιοχής, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν και να συγκεντρωθούν περισσότερα από 500 κιλά απορριμμάτων.

Στη δράση συμμετείχαν ο δήμος Ελευσίνας, με τη συνδρομή προσωπικού και μέσων της "Τεχνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος", προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας, καθώς και εθελοντών δυτών του Ομίλου Αυτοδυτών Λουτρακίου.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων έγινε με μέριμνα του Δήμου Ελευσίνας.