Κορονοϊός: Ακόμα ένας νεκρός στην χώρα

Έχασε την μάχη με τον κορονοϊό ένας ηλικιωμένος από τον Εχίνο.

Αυξήθηκαν οι νεκροί στην χώρα λόγω κορονοϊού, καθώς ακόμα ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του αργά το βράδυ της Κυριακής.

Πρόκειται για ένα άνδρα 82 ετών από τον Εχίνο. Ο 82χρονος εισήχθη στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης διασωληνωμένος στις 12 Ιουνίου και κατέληξε δυο ημέρες μετά, στις 14 Ιουνίου στις 23.15 το βράδυ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είχε υποκείμενα νοσήματα, διαβήτη, υπέρταση και στεφανιαία νόσο.

Ο θανατος του 82χρονου ανέβασε τον αριθμό των νερών στην χώρα στους 184 συνολικά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.121, εκ των οποίων το 55.1% άνδρες αφορά άνδρες.