“Βροχή” τα πρόστιμα για το παρεμπόριο

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ελέγχους της ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Πρόστιμα ύψους 57.750 ευρώ επιβλήθηκαν μετά τους ελέγχους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πάρο που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 8 Ιουνίου έως και 14 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 474 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις. Παρατηρείται αύξηση 116,44% επί των ελέγχων και 122% επί των βεβαιωμένων παραβάσεων της προηγούμενης εβδομάδας 01.06.2020 έως και 07.06.2020.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών, αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πάρο.

3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 57.750 ευρώ (αύξηση 196,15% συγκριτικά με το ύψος των προστίμων της προηγούμενης εβδομάδας) που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 01.05.2020 (Α' 90) "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα".

Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες σε πέντε επιχειρήσεις στην Αττική και σε μία στη Χαλκιδική κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34429/3-6-2020.