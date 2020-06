Κοινωνία

Μετέφερε με ΙΧ ναρκωτικά και όπλα (εικόνες)

“Πολυάσχολος” ο συλληφθείς. Πώς έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας…

Συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής, 35χρονος ‘Ελληνας, για παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, και για κλοπή αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 2-6-2020, ο 35χρονος επιβαίνων σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, είχε ελεγχθεί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στα Καλύβια Αττικής και εντός του αυτοκινήτου είχαν βρεθεί, ποσότητα ναρκωτικών, πιστόλι, και φυσίγγια. Ο ανωτέρω οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Σαρωνικού.

Από την έρευνα που πραγματοποίησε η ανωτέρω Υπηρεσία στην οικία του, καθώς και εντός του αυτοκινήτου που επέβαινε, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1.187- γραμμαρίων,

-66- δενδρύλλια κάνναβης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

πιστόλι,

κυνηγετικό όπλο,

πλήθος φυσιγγίων,

τμήμα αμαξώματος κλεμμένου αυτοκινήτου,

-3- πολυτελή αυτοκίνητα,

-2- ηλεκτρικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -730- ευρώ,

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.