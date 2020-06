Πολιτική

UNESCO: Η Αγία Σοφία είναι Παγκόσμιο Πολιτιστικό Μνημείο

Τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay.

Στη συνεργασία Ελλάδας-UNESCO καθώς και σε ζητήματα προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εστιάστηκε η τηλεφωνική επικοινωνία, του Νίκου Δένδια, κατά την παραμονή του στο Παρίσι, με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay.

Σημειούται δε ότι πριν λίγες ημέρες, η κα Azoulay, aπαντώντας σε επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, η οποία της απευθύνθηκε με αφορμή την ανάγνωση εδαφίου του Κορανίου στην Αγία Σοφία κατά τους εορτασμούς της 29 Μαΐου για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, επιβεβαίωσε στον Έλληνα Υπουργό ότι o οργανισμός παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση, στον απόηχο και των τουρκικών εξαγγελιών για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε ισλαμικό τέμενος.

Η αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών υπενθύμισε ότι το μνημείο, λόγω της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας του, ανήκει, ήδη από το 1985, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ως μουσείο που εντάσσεται στην ιστορική ζώνη της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπει η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά, πριν ληφθεί οιαδήποτε απόφαση για οποιαδήποτε μετατροπή τέτοιου μνημείου, απαιτείται η προηγούμενη επίσημη γνωστοποίηση του κράτους μέρους της Σύμβασης στην UNESCO. Εν συνεχεία, συγκαλείται η αρμόδια 21μελής διακυβερνητική επιτροπή, η οποία εξετάζει τις κατάλληλες λύσεις, με γνώμονα τη διατήρηση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας του μνημείου.

Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO τόνισε, τέλος, στην επιστολή της ότι έχει υπενθυμίσει εκ νέου στην Τουρκία τη σημασία των ανωτέρω θεμελιωδών αρχών και ότι η UNESCO βρίσκεται σε εγρήγορση παρακολουθώντας στενά την πορεία της κατάστασης.