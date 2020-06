Κοινωνία

Παράταση αναστολής πτήσεων από και προς Βρετανία και Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες πτήσεις εξαιρούνται – Υπήκοοι ποιων χωρών θα υποβάλλονται σε τεστ...

Τις αεροπορικές οδηγίες (Notams) που ισχύουν για το διάστημα από 15 έως 30 Ιουνίου εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, επεκτείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59 η αναστολή όλων των πτήσεων μετακίνησης επιβατών από και προς την Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία, επίσης παραμένει σε ισχύ για τον τρέχοντα μήνα η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων, με στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία COVID-19.

Οι συγκεκριμένες αεροπορικές οδηγίες αφορούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας.

Από σήμερα Δευτέρα 15/6 μόνο τα αεροδρόμια της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» δέχονται πτήσεις εξωτερικού. Όσον αφορά το αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι επιβάτες από Αλβανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία θα υποβάλλονται όλοι σε τεστ. Οι επιβάτες από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς προορισμούς θα υποβάλλονται σε τυχαία δειγματοληπτικά τεστ.

Για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» διατηρείται η προσωρινή αναστολή πτήσεων εξωτερικού από εννέα (9) χώρες, (Αλβανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία), έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59. Τεστ COVID-19 προβλέπεται για όλους τους επιβάτες που φτάνουν στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Για τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ισχύει η απαγόρευση για τις πτήσεις εξωτερικού έως το τέλος Ιουνίου.

Από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary), οι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian), οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights), οι κρατικές πτήσεις (state), οι πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency), οι στρατιωτικές πτήσεις (military, δεν ισχύουν οι πτήσεις αυτές για την Τουρκία), οι πτήσεις της Frontex, οι πτήσεις πυροσβεστικών (fire fighting flights), οι πτήσεις που έχουν τεχνική βλάβη χωρίς να χρειαστεί να αποβιβαστούν οι επιβάτες (technical landings), οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας και οι πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.

Επίσης για την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: Μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σένγκεν , υγειονομικό προσωπικό, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια visa σε Ευρωπαϊκή χώρα και χώρα Συνθήκης Σένγκεν, κυβερνητικό, διπλωματικό, στρατιωτικό, ανθρωπιστικό προσωπικό, πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από Ελληνικό Προξενείο.