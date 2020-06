Κοινωνία

Συνελήφθη κυνηγός που ακρωτηρίασε νεογέννητα κουτάβια (εικόνες)

Tα άτυχα σκυλάκια μαρτύρησαν στα χέρια του ασυνείδητου κυνηγού. Εθελοντές ανέλαβαν να τα φιλοξενήσουν.

Πέντε μικρά κουταβάκια δέχθηκαν βάναυση κακοποίηση προ ημερών στην περιοχή των Μαλίων, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας κυνηγός αποφάσισε να... ακρωτηριάσει τις ουρές τους!

Τα άτυχα ζωάκια μαρτύρησαν από τον πόνο, ενώ ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ηρακλείου, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr

Τα σκυλάκια δεν ήταν ούτε καν δύο μηνών, σύμφωνα με τον κτηνίατρο Ανδρέα Μπαντουβά, ο οποίος και τα εξέτασε.

«Σαφώς και πρόκειται για βασανισμό, γιατί καμία πράξη δεν μπορεί να γίνεται σε ένα ζώο χωρίς να υπάρξει μία στοιχειώδης νάρκωση, κι από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την εξειδίκευση και την άδεια να κάνουν κάτι τέτοιο», σχολίασε ο κ. Μπαντουβάς, υποστηρίζοντας πως «τέτοια περιστατικά ήταν πολύ συχνά παλαιότερα», καθώς τα τελευταία χρόνια είχαν περιοριστεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

Τα κουταβάκια βρίσκονται πλέον σε καλά χέρια: Εθελοντές ανέλαβαν να τα φιλοξενήσουν, προσπαθώντας να φροντίσουν για την καλύτερη δυνατή ανάρρωσή τους.

Ο κτηνίατρος που περιποιήθηκε τα νεογέννητα τετράποδα έκανε λόγο για «μία ποινικώς κολάσιμη πράξη. Αλλά πέρα από το ποινικό κομμάτι είναι και το ηθικό κομμάτι: Δεν μπορείς να βασανίζεις ένα ζώο!». Όπως εξήγησε, «σε ένα νεογέννητο δεν γίνεται να κάνουν νάρκωση, με αποτέλεσμα τα ζώα να υποφέρουν πολύ».

Ο ίδιος τόνισε βέβαια ότι «έχουν μία δικαιολογία κάποιοι που λένε ότι στα ζώα πληγώνεται η ουρά τους στο κυνήγι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση και σε μεγαλύτερη ηλικία μπορείς να επέμβεις, θεραπευτικά. Και φυσικά πάντα με νάρκωση και χωρίς πόνο. Δεν πας προληπτικά να σώσεις μία κατάσταση η οποία μπορεί να εμφανιστεί μετά από κάποια χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο!».