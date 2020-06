Κοινωνία

Γνωστή της Μαρκέλλας η γυναίκα που την άρπαξε

Η δικηγόρος της οικογένειας μιλά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η συνήγορος της οικογένειας της Μαρκέλλας, A.Νάσογλου, επιβεβαιώνοντας αρχικά την εμπλοκή γυναίκας με κόκκινα μαλλιά στην υπόθεση.

«Φυσικά και υπάρχουν τα στοιχεία, όμως δεσμευόμαστε ότι η υπόθεση είναι σε προανάκριση και πρέπει να υπάρχει διακριτικότητα», σημείωσε σχετικά.

Σχετικά με την ίδια τη Μαρκέλλα, είπε πως παραμένει υπό την προστασία της Εισαγγελίας Ανηλίκων, σε νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της, όμως δεν επιτρέπεται σε κανέναν να την επισκεφτεί.

Σήμερα ο αδελφός και η οικογένεια θα έχουν ακρόαση από την Εισαγγελία, ώστε να εξεταστούν ως πιθανοί κηδεμόνες του παιδιού, στην περίπτωση που κινδυνεύσει η κηδεμονία της μητέρας της.

Όσο αφορά στην εξέλιξη της υπόθεσης, η δικηγόρος είπε πως τα βίντεο που υπάρχουν εξετάζονται από όλη την οικογένεια, εκτιμώντας ότι σύντομα θα έχουμε την απάντηση.

«Είναι γνωστή. Είναι από το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον», κατέληξε η δικηγόρος.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο πρόεδρος από το "Χαμόγελο του Παιδιού" είπε ο Οργανισμός έχει μεταβιβάσει στοιχεία στην Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση, είπε ότι "τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε", αφού υπάρχουν στοιχεία που δεν αποκαλύπτονται για να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα της 10χρονης.