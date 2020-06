Life

Ξεκινούν τα γυρίσματα του “Jurassic World: Dominion”

Ευχάριστα νέα για τους φανατικούς οπαδούς της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς...

Τα γυρίσματα για την ταινία «Jurassic World: Dominion» θα συνεχιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 6 Ιουλίου, επιβεβαίωσε με ρεπορτάζ του το Variety .

Η παραγωγή της ταινίας σταμάτησε τον Μάρτιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το «Jurassic World: Dominion» βρίσκονταν στην τέταρτη εβδομάδα, από τις 20 που ήταν προγραμματισμένες, των γυρισμάτων, όταν σταμάτησε.

Η Universal, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από την ταινία, ξεκινά την προετοιμασία της παραγωγής αυτή την εβδομάδα, η οποία θα περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων διαδικασιών ασφαλείας. Το κόστος αυτών των μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα πάντα, από ελέγχους θερμοκρασίας έως τεστ κορονοϊού και επιπλέον καθαρισμό των πλατό, θα ανέλθει στα 5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανθρώπους της εταιρείας.

Όπως αναφέρει το Deadline, όλοι όσοι βρίσκονται στο πλατό κι εκείνη την ώρα δεν παίζουν σε κάποια σκηνή, θα πρέπει να φορούν μάσκα, ενώ θα υπάρχει ιατρική μονάδα, η οποία θα επιβλέπει την υγεία του καστ των ηθοποιών και των μελών του συνεργείου.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Κρις Πρατ και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ αναμένεται να βρεθούν στο Λονδίνο τις επόμενες ημέρες, όπου θα τεθούν σε δεκατετραήμερη καραντίνα. Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Σαμ Νιλ, Λόρα Ντερν, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Τζάστις Σμιθ και Μπ. Ντ. Γουόνγκ. Ο Κόλιν Τρέβοροου, ο οποίος σκηνοθέτησε το «Jurassic World» και τη συνέχεια του 2018 «Fallen Kingdom», επιστρέφει και σ' αυτήν την ταινία.