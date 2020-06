Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο μικρός “Αϊνστάιν” από την Πέλλα άνοιξε τα “φτερά” του στη Γερμανία

Ο 8χρονος, που κάνει σύνθετους υπολογισμούς με το μυαλό του σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, μετακόμισε στη Γερμανία και κατάφερε να εντυπωσιάσει και τους νέους του δασκάλους.

Στη Γερμανία άνοιξε τα «φτερά» του στη γνώση ο 8χρονος Τάσος Γεραντίδης, το παιδί «Αϊνστάιν» από την Πέλλα, που κατάφερε να καταπλήξει του πάντες με τις ικανότητές του στα μαθηματικά, με τον δείκτη νοημοσύνης του ν' «αγγίζει» το 148.5 με ανώτερο όριο το 150!

Ο 8χρονος, που κάνει σύνθετους υπολογισμούς με το μυαλό του σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, μετακόμισε με την οικογένειά του στη Γερμανία τον περασμένο Ιανουάριο και παρά τη σύντομη φοίτησή του στο σχολείο, λόγω της πανδημίας Covid-19, κατάφερε να εντυπωσιάσει και τους νέους του δασκάλους. «Μέσα σε τρεις ημέρες που πήγε στο σχολείο ο Τάσος, μας κάλεσαν οι εκπαιδευτικοί διότι διέκριναν τις δυνατότητες και το προχωρημένο επίπεδό του στα μαθηματικά. Πήγαμε τα τεστ ΙQ, στα οποία υποβλήθηκε ο γιος μου και ..."έπαθαν πλάκα" με το επίπεδό του», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πατέρας του 8χρονου Ανδρέας Γεραντίδης.

«Τα παιδιά (σ.σ. ο Τάσος και η αδελφή του)», προσθέτει, «κάνουν εντατικά μαθήματα της γερμανικής γλώσσας και μαθαίνουν πολύ γρήγορα έτσι ώστε σύντομα να μπουν στα κανονικά τμήματα των σχολείων. Τώρα μένει να δούμε σε ποια τάξη θα πάει ο Τάσος, καθώς σίγουρα δεν μπορεί να πάει στην ίδια τάξη με τα παιδιά της ηλικίας του».

Η πανδημία κράτησε τον Τάσο και την αδελφή του μακριά από το σχολείο, ωστόσο αμέσως μόλις άρχισαν και πάλι τα μαθήματα, οι δάσκαλοί του κατάλαβαν πως η περίπτωσή του είναι ξεχωριστή. «Ήμασταν λίγο άτυχοι. Αν και όλα πήγαν καλά, τακτοποιηθήκαμε αμέσως και ξεκίνησαν τα παιδιά το σχολείο, σε περίπου δέκα ημέρες σταμάτησαν, λόγω της κατάστασης με την πανδημία Covid-19. Τώρα ξεκίνησαν πάλι τα μαθήματα και αμέσως οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν ότι ο Τάσος είναι διαφορετικός. Μας είπαν ότι έχει τεράστια διαφορά από τους συμμαθητές του και τού έδωσαν μαθήματα για δύο- τρεις μεγαλύτερες τάξεις. Γενικά, τα παιδιά στην Ελλάδα -και η κόρη μου- είναι πιο προχωρημένα από τα παιδιά της ίδιας ηλικίας εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας του 8χρονου.

Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι, οι εκπαιδευτικοί, όπως εξηγεί ο κ. Γεραντίδης, ήταν κοντά στα παιδιά. «Όλο το διάστημα της καραντίνας, έρχονταν και στο σπίτι και ενδιαφέρονταν πολύ για την ψυχολογία των παιδιών μας. Έφερναν φακέλους και φωτοτυπίες για να ασχολούνται τα παιδιά και ήταν συνέχεια κοντά μας. Μας έχει κάνει φοβερή εντύπωση ότι ειδικά στο θέμα της παιδείας, είναι πολύ οργανωμένοι και ασχολούνται πάρα πολύ με τα παιδιά», τονίζει.

Περιγράφει, δε, με ζωντανά «χρώματα» τη νέα καθημερινότητα της οικογένειάς του στη Νυρεμβέργη. «Ζούμε μέσα στην πόλη και μας αρέσει πολύ. Τα παιδιά περνάνε πολύ όμορφα εδώ. Είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα, βρήκαμε αμέσως δουλειά -κι εγώ και η σύζυγός μου- και άμεσα έγιναν οι εγγραφές των παιδιών στα σχολεία τους. Εγώ πηγαίνω το πρωί στη δουλειά, επιστρέφω το απόγευμα και φεύγει η γυναίκα μου. Δεν σταματήσαμε καθόλου την εργασία μας εξαιτίας της πανδημίας και τα παιδιά ήταν συνεχώς απασχολημένα με εργασίες από το σχολείο τους. Παρά τις δυσκολίες, όλα πήγαν καλά», επισημαίνει.

Ο Τάσος και η οικογένειά του δεν θα επισκεφθούν την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Όπως εκμυστηρεύτηκε ο πατέρας του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό θα γίνει πιθανότατα τα Χριστούγεννα. Μέχρι τότε θα πρέπει ο μικρός «Αϊνστάιν» να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να «κυνηγήσει» με όλες τις δυνάμεις του το όνειρό του, που είναι η διάκριση στα αγαπημένα του μαθηματικά.