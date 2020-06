Οικονομία

Βρούτσης: παράταση σε επιδόματα ανεργίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους ανέργους αφορά η απόφαση του υπουργού Εργασίας...

Παρατείνεται η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Βρούτσης αναφέρει ότι ακόμη μία δέσμευση για την προστασία των ανέργων υλοποιείται, καθώς επεκτείνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα τακτικής ανεργίας για όσους δικαιούχους η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε εντός του Μαΐου. «Επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε από την αρχή ως κορυφαία προτεραιότητα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και συνολικά την κάλυψη εργαζομένων και ανέργων» τονίζει ο υπουργός Εργασίας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει ότι η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ - τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. τομέας ΤΣΑΥ, τ. τομέας ασφάλισης νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε εντός του Μαΐου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνεται για δύο μήνες από την ημερομηνία λήξης της.