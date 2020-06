Κόσμος

Έκκληση Μπορέλ για ενίσχυση της επιχείρησης “Ειρήνη”

Ζήτησε περισσότερα πλοία και αεροσκάφη από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, για τη διασφάλιση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Έκκληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν την επιχείρηση “Ειρήνη” με τα απαραίτητα μέσα και τις πληροφορίες, απηύθυνε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Όπως ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου, η επιχείρηση “Ειρήνη” χρειάζεται περισσότερα ναυτικά, αλλά και εναέρια μέσα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η επιχείρηση “SOPHIA” είχε πέντε φρεγάτες και αρκετά αεροσκάφη, ενώ σήμερα η επιχείρηση “Ειρήνη” διαθέτει μόνο δύο φρεγάτες (μια ελληνική και μια ιταλική) και τρία αεροσκάφη. «Χρειαζόμαστε περισσότερα. Ελπίζω ότι η έκκληση στα κράτη-μέλη θα εισακουσθεί», πρόσθεσε ο Μπορέλ.

Τόνισε, επίσης, ότι από την αρχή της λειτουργίας της, η επιχείρηση “Ειρήνη” συλλέγει πληροφορίες και έχει ελέγξει 130 πλοία, εκ των οποίων τα 100 αφορούσαν περιπτώσεις λαθρεμπορίου όπλων και τα άλλα 29 άλλου είδους λαθρεμπόριο. «Φυσικά δεν ήταν όλα τουρκικά πλοία», σημείωσε ο Μπορέλ, προσθέτοντας ότι μέσω εναέριας επιτήρησης εντοπίστηκαν στρατιωτικά αεροσκάφη που προσγειώθηκαν σε βάση κοντά στη Βεγγάζη και ούτε αυτά ήταν τουρκικά αεροσκάφη. «Όλα αναφέρονται στον ΟΗΕ. Ενεργούμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Τα νέα φτάνουν στο διοικητικό κέντρο. Οι εκθέσεις αποστέλλονται στον ΟΗΕ που είναι υπεύθυνος για το εμπάργκο όπλων. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να λάβουν αυτές τις πληροφορίες για να εξετάσουν πώς θα αντιδράσουν», τόνισε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδικότερα, ερωτηθείς από Τούρκο δημοσιογράφο για το περιστατικό με το πλοίο με σημαία Τανζανίας, που δεν σταμάτησε για έλεγχο, ο Ζοζέπ Μπορέλ έδωσε αναλυτικές πληροφορίες λέγοντας τα εξής: «Στα τέλη Μαΐου εντοπίσαμε μέσω δορυφόρου ένα ύποπτο σκάφος με σημαία Τανζανίας, που συνοδευόταν από τουρκικά πολεμικά πλοία. Η στρατιωτική συνοδεία ανέφερε πως επρόκειτο για φορτίο της Τουρκίας και πως ήταν ιατρικός εξοπλισμός με προορισμό τη Λιβύη. Η φρεγάτα της επιχείρησης “Ειρήνη”, έκανε ό, τι έπρεπε να κάνει. Επικοινωνήσαμε με τις τουρκικές και τις τανζανικές Αρχές για να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μπορέλ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση “Ειρήνη” έχει την αποστολή να συλλέγει πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες. «Κάθε φορά που συναντάμε ένα ύποπτο σκάφος ζητάμε πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες είναι ικανοποιητικές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Μόνο στην περίπτωση που το πλοίο δεν απαντά, μπορούμε να αναλάβουμε άλλου είδους δράση. Στην περίπτωση του πλοίου με σημαία Τανζανίας, απάντησε το στρατιωτικό τουρκικό πλοίο που το συνόδευε. Όταν παίρνουμε απάντηση και δεν βρίσκουμε έναν συγκεκριμένο λόγο με βάση το νόμο της θάλασσας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες στον ΟΗΕ. Τα Ηνωμένα Έθνη συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να ελέγξουν την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων».