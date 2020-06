Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο οικισμός Αγίασμα

Λήψη έκτακτων μέτρων λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου

Μετά το τέλος της έκτακτης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο θάλαμο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπ’ όψη το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή του Ιάσμου με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμαρχο Ιάσμου και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου, αποφασίσθηκε η λήψη περιοριστικών μέτρων στον Δήμο Ιάσμου, της ΠΕ Ροδόπης, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 σε 2 άξονες:

1. Σε οριζόντια μέτρα για τον Δήμο Ιάσμου, τα οποία συνίστανται σε:

Προσέλευση πολιτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικά Καταστήματα και ΔΕΚΟ κατόπιν ραντεβού.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα

Απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γένει υπαίθριου εμπορίου για 14 ημέρες .

2. Σε ειδικότερα μέτρα που αφορούν στον οικισμό του Αγιάσμου του Δήμου Ιάσμου , τα οποία συνίστανται σε:

Απαγόρευση δημόσιων και ιδιωτικών συγκεντρώσεων-συναθροίσεων πλην εντός οικογένειας συγκεντρώσεων

Απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών καθημερινά από ώρα 21:00 ως ώρα 07:00 της επομένης

Απαγόρευση μετάβασης κατοίκων εντός και εκτός Αγιάσμου

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γένει προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες που διαβιούν στην περιοχή

Τροφοδοσία εμπορικών καταστημάτων θα γίνεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας

Λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Ιάσμου για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων του οικισμού Αγίασμα και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

Λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων του ανωτέρω οικισμού καθώς και την απαγόρευση μετάβασης πολιτών από άλλες περιοχές εντός και εκτός οικισμού .

Λήψη μέριμνας για την εξασφάλιση της ελάχιστης απαραίτητης δραστηριότητας των αγροτών και κτηνοτρόφων του ανωτέρω οικισμού από τον Δήμο Ιάσμου στο πλαίσιο των αναγκαίων για την εποχή γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.

Τα εν λόγω επιπλέον περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν από την έκδοση της παρούσας και για 7 ημέρες, ήτοι από 16-06-2020 και ώρα 21:00 έως και 23-06-2020 και ώρα 21:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της.

Τέλος, τίθεται σε εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ημέρα 0 – Ημέρα 7 – Ημέρα 14», όπου σε συνεργασία τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ θα μεταβούν στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους.