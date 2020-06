Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: δεκάδες νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακραίνει συνεχώς ο μακάβριος κατάλογος των θυμάτων της πανδημίας στη Γερμανία.

Τριάντα ακόμη ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες στη Γερμανία.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν άλλα 345 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού, φθάνει έτσι τους 8.830 νεκρούς επί συνόλου 187.184 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.